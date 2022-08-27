Çanakkale Boğazı girişinde kargo gemisi karaya oturdu
Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ağustos 2022 11:34
Ukrayna'dan Yunanistan'a seyreden 93 metre boyunda ve 2 bin 950 groston ağırlığındaki Saint Vincent bayraklı "Yalıköy" adlı kargo gemisi, boğazın Marmara Denizi yönünden girişindeki Gelibolu Bolayır mevkisi önlerinde henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.
Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-15" römorkörü ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu, geminin bulunduğu bölgeye gönderildi.
Karaya oturan geminin kurtarılması için başlatılan çalışma sürüyor.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!