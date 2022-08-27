Esnaflar AVM ve sosyete pazarı servislerinden rahatsız

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bazı AVM, sosyete pazarları ve büyük marketler tarafından müşteri çekmek için ücretsiz taşımacılık yapan servislerin, taksiciden dolmuşçuya, bakkaldan kasaba çok sayıda mahalle esnafının ekmeğiyle oynadığını savundu.

İlk etapta personel taşımak için başlatılan ancak ilerleyen dönemlerde müşterileri ücretsiz taşıyan servis araçlarının, şimdi de belirli alışveriş kotası koyarak müşteri çekmeye çalıştığını aktaran Palandöken, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız buralardan alışveriş yaptığında evine dönmek için belli meblağda fiş/fatura göstermek zorunda. Bu servisleri kullanmak için konulan alışveriş kotaları yüzünden vatandaşlarımız daha fazla alışveriş yapmaya yönlendirilirken ulaştırma sektöründeki esnafımıza ve mahalle esnafına haksız rekabet ortamı oluşturuyor. Zaten zincir marketlerin oluşturduğu haksız rekabet ortamından oldukça etkilenen mahalle esnafımız bir de bu ücretsiz servisler yüzünden müşteri kaybetmemeli. Amacı dışında kullanılarak ücretsiz taşımacılığı satış ve pazarlama politikası haline getiren bu uygulamalara son verilmeli."

Palandöken, ücretsiz servislerin ulaşım ağının sürekli genişlediğine işaret ederek, bir yere gitmek isteyen vatandaşın "hem alışverişimi yaparım hem de yolumu ücretsiz bir şekilde karşılarım" düşüncesiyle hareket ettiğini vurguladı.

Dolayısıyla insanların dolmuş, taksi, otobüs gibi ulaşım araçlarını kullanmadığını belirten Palandöken, "Bu da ulaştırma sektöründeki esnafımızın işine engel oluyor. Üstelik bu servis araçlarının ulaşım ağı hiç durmadan genişliyor. Oysa bu servisler yalnızca otobüs ve dolmuşların geçmediği güzergahlarda hizmet vermeli. Zaten ulaşım ağlarının olduğu yerlerde esnafa rakip olmamalı. Günümüz koşullarında akaryakıt başta olmak üzere tüm maliyetleri artan taşımacı esnafımız iyice zor duruma düşürülmemeli." ifadelerini kullandı.