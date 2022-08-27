İstanbul'da PYD/YPG soruşturmasında 11 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 11 zanlı yakalandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ağustos 2022 13:10
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü yönünde haklarında delil bulunan 11 şüpheli hakkında arama, el koyma kararı ve gözaltı kararı verildi.
Zanlıların tamamı, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!