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'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu kasımda hizmete alacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kağıthane- İstanbul Havalimanı arasını kasım ayında, bundan altı ay sonra da Gayrettepe uzantısını bitirerek, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunu hizmete alacağız." dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ağustos 2022 13:30
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'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu kasımda hizmete alacağız'

Bakan Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı metro şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki test sürüşüne katılan Karaismailoğlu, havalimanı şantiyesinde, metro hattında gelinen noktaya ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

İstanbul Havalimanı'nın geldiği nokta itibarıyla Türkiye ve dünya havacılık sektöründe edindiği önemli yer hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, metro hattının da hizmete girmesiyle birlikte, İstanbul Havalimanı'nda rekorların süreceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın başarıları nedeniyle dünyanın gözde havalimanları arasında yer aldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı olarak dünyanın dikkatini çekmeye bugünden sonra da devam edeceğiz. Bugün incelemelerde bulunduğumuz metro ile birlikte İstanbul Havalimanı enlerin rekorlarını kırmaya devam edecek. Sabah Kağıthane'den metromuza binerek havalimanımıza geldik, metromuzu test ettik, herhangi bir problemimiz yok. Sinyalizasyon, sertifikasyon süreçleri devam ediyor, testlerimiz devam ediyor. Hedefimiz kasım ayı itibarıyla İstanbul Havalimanı'na bütün vatandaşlarımızın metroyla ulaşmaya başlamasını sağlamak. Kağıthane- İstanbul Havalimanı arasını kasım ayında, ondan altı ay sonra da Gayrettepe uzantısını bitirerek, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunu hizmete alacağız.

Bu hattımızın devamı olan İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Başakşehir-Halkalı ve Marmaray'la birlikte Küçükçekmece bağlantısını 2023 itibarıyla bitirerek, 32 kilometre artı 37 kilometre, yani yaklaşık 70 kilometrelik metro hattını, İstanbul'un Avrupa Yakası'nı çepeçevre saran metro hattının tamamını 2023 yılı içinde bitirerek milletimizin hizmetine sunmanın heyecan içerisindeyiz."

- "Sabiha Gökçen Havalimanımızı da metroyla buluşturuyoruz"

İstanbul'da yapımı devam eden diğer metro hatları ile ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, bu hattın devamı olan İstanbul Havalimanı Küçükçekmece bağlantısına bağlanacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne devam eden metro hattını da aralık ayı itibarıyla açmayı planladıklarını, çalışmaların bu düzeyde devam ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, "Yine Sabiha Gökçen Havalimanımızı metroyla buluşturuyoruz. Eylül ayı içerisinde Kadıköy-Kartal-Pendik'ten, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısını bitirerek vatandaşımıza hizmete sunduğumuzda, İstanbul'un iki havalimanını da dünyanın en büyük en yoğun havalimanlarından iki tanesini metroyla buluşturmuş olacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda hedefimiz eylül ayı içerisinde hizmete almaktır." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devam ettiği metrolar, bu çalışmalarla yaklaşık 10 yılda zor biter"

Avrupa havalimanlarında yaşanan kaosa dikkati çeken Karaismailoğlu, Türkiye havalimanlarında konfor yaşandığını, bunun da son 20 yıldır yapılan planlı yatırımlardan kaynaklandığını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"İstanbul'da devam eden yatırımlarımızdan, Bakırköy Sahil-Güngören-Bahçelievler-Bağcılar-Kirazlı metro hattında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. 2023 itibarıyla bu hattı bitirmeyi hedefledik. Altunizade-Çamlıca kesiminde de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu an İstanbul'da tam 250 kilometre işletilmekte olan metro hattımız var.

Bakanlık olarak 103 kilometre metro hattımızı da bitirdiğimizde, Marmaray'ı da saydıktan sonra İstanbul'un metrolarının yüzde 50'sinden fazlasını, bakanlık olarak biz vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. 103 kilometre metro hattımızda herhangi bir sorun yok, çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor.

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Bu yıl içerisinde üç tane metro hattımızı, eylül ayında Sabiha Gökçen'in bağlantısını açıyoruz, kasım ayında istasyonunda bulunduğumuz İstanbul Havalimanı metrosunu açıyoruz, aralık ayında da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi içinden geçecek, Kayaşehir'e ulaşacak, aynı zamanda İstanbul Havalimanı bağlantısını Bağcılar Güngören'de birleştirecek olan metro hattımızı aralık ayı içinde bitirerek İstanbulluların hizmetine sunacağız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam etmekte olan 100 kilometre metro hattı var, keşke çalışmalar düzgün gitseydi, onlar da bizim yaptığımız metro hatlarıyla birlikte bitirilerek İstanbulluların hizmetine sokulsaydı, ama maalesef çalışmalar çok yavaş gidiyor. Bu gidişle bu çalışmalarla yaklaşık 10 yılda bu metrolar zor biter."

Söz konusu metroların şu ana kadar çoktan bitmiş olması gerektiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Ama maalesef yeni gelen zihniyetin, bu metroları yapmama inadı nedeniyle, bu metrolar maalesef İstanbulluların hizmetine sunulamamaktadır. İnşallah akıllarını başlarına alırlar, görevlerini hatırlarlar ve İstanbul için olmazsa olmaz bu metro hatlarının bir an önce bitmesi için çaba gösterirler. Çünkü bu metro hatları İstanbul ulaşım ana planı çerçevesinde planlanmış ve yatırıma başlanmış, birbirini tamamlayan hatlardır. Bir tanesi bile yapılmazsa, bölgesi için eksik olur." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, İstanbul'un bir taraftan yoğun şekilde bakanlığın işlerini bitirmek için uğraştığı metro hatları, bir tarafta da inşaatı devam eden metro hatları üzerine hafriyat dökülen bir yönetim ve zihniyetle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

En doğru kararı halkın seçim döneminde vereceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu saatte 120 kilometre hıza sahip, dünyanın en hızlı metrolarından biri olacak. Aynı zamanda yapım aşamasında da dünyanın enlerinden biri. Burada 10 tane tünel açma makinesi aynı anda çalışarak bu işi hızlı şekilde bitirdi." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yatırımların tüm Türkiye'de devam ettiğini aktararak, Gaziantep, Kayseri'de devam eden projelerin yakın zamanda biteceğini, Ankara, Bursa, Kocaeli'de de raylı sistem yatırımlarının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu'na test sürüşü ve incelemeler sırasında, İstanbul'un çeşitli üniversitelerinden gelen gençler de eşlik etti.

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