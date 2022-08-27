Mamak Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Mamak Belediyesi Kültür Merkezindeki imza töreninde konuşan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Belediyedeki yaklaşık 1400 çalışanın TİS müzakerelerinin uzlaşmayla sonuçlandığını bildirdi.

TİS'te ortalama yevmiyelerin 300 lira civarında olacağını belirten Aslan, "Bu gerçekten Ankara'da önemli bir TİS hem ekonomik hakları, sosyal haklarıyla hem de masada ulaşarak birlikte el sıkışarak bunu başarmış olmamız son derece önemli." dedi.

İş barışı için tarihi bir adım atıldığını, TİS ile ücretlerin ve sosyal hakların yanı sıra mesai saatleri, herkesin gruplarına, yaptığı işe göre ücret planlaması gibi hakları da sağladıklarını belirterek "Bütün bunlar artı ücretle bundan sonra 2 yıllık dönemde, 6 aylık dönemlerde de enflasyona bağlı bir düzenleme söz konusu. Burada da aslında ücretler konusunda memur çalışanlarımızla işçi çalışanlar arasında da bir uyum sağlamış olduk." ifadesini kullandı.

- "Bu sözleşmeyle iş güvencesi sağlıyoruz"

Arslan uzlaşmayla sonuçlanan TİS'in hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"Bu toplu iş sözleşmesi gerçekten bizim içimize sinen, iyi ki bu sözleşmeyi imzaladık dediğimiz teknik ve sosyal hakları getiriyor. Ama bizim açımızdan üç tane temel konu var. Bu da bu toplu sözleşmeyle oluşturduğumuz bir konu. Bir, bu sözleşmeyle görevini yapan hiçbir arkadaşımız işini kaybetmedi. 'Yüksek zam aldık, bir kısmını işten çıkaralım.' yok, iş güvencesi sağlıyoruz. İki, bu TİS'le bugüne kadar yaptığınız gibi gününde zamanında ödemeleri yapmaya devam edeceğiz. Üç, bu toplu iş sözleşmesi bize yeni bir alan açtı, kardeşliğimizi, iş barışını, birlikte iş yapmayı, beraber şehre hizmet etmeyi de önemli bir aşamaya getirmiş oldu."

İyi bir TİS imzaladıklarının altını çizen Arslan, "Hep birlikte şehrimizi geleceğe hazırlayacağız, üzerimize düşen bütün sorumlulukları yapmaya devam edeceğiz. İş barışını daha da güçlendirmek, verimliliği artırmak, şehri daha temiz, daha yaşanabilir bir şehir yapma konusunda da işçiler olarak da sizinle beraber mücadeleye hazırız." değerlendirmesini yaptı.

- "Haftalık çalışma saatinin sözleşmeyle beraber 40 saat olarak belirlenmesini sağlamış olduk"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sözleşmenin son halinden yüzlerinin güldüğünü belirterek "Çalışanlarımızın yüzünün güleceği, mutlu olacağı, özellikle belki son aylarda oluşan fiyat artışlarından etkilenmesin, enflasyonun altında kalmasın, mutlu bir şekilde, güler yüzle çalışsın, hizmeti de böyle yapsınlar noktasında bir gayretimiz oldu. Hem vereceğimiz minimum rakam hem de sosyal haklar anlamında önemli bir sözleşme imzalıyoruz." dedi.

Sözleşmenin hayırlı olması dileyen Köse şöyle devam etti:

"İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayıp en konforlu, en rahat, en sosyal açıdan imkanları getirmeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi haftalık 40-45 saat çalışma konusu çok fazla konuşulan bir konuydu. Son olarak bu konuda görüşmeler neticesinde haftalık çalışma saatinin sözleşmeyle beraber 40 saat olarak belirlenmesini sağlamış olduk. Geri kalan bölümlerde mesai olacak. Dolayısıyla hem bu belirlediğimiz rakam çok daha yukarı çıkacak. Bununla beraber ilklerden bir tanesi de kıdemin sözleşmeye konulması şeklinde oldu. Yani her yıl itibarıyla çalışanlarımızın maaşlarına ilave bir katkı sağlayacağız. Yeni girmiş bir personelimizle 5-10 -15 yıl çalışan arasında bir fark olacak. Yani tecrübenin ve burada çalışıyor olmanın da ilave bir katkısı olacak."

Sözleşmeden mutlu olduklarını dile getiren Köse, "Çalışanlarımızın da mutlu olacağını öngörüyoruz. Rakam olarak da ek desteklerle beraber ancak yeni başlayan birisinin bekar ya da çocuğu olmayan bir ailesi olduğunu düşündüğümüzde alacağı net rakamı 7 bin 262 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Tüm çalışanlarımıza, sendikamıza, toplu iş sözleşmemizin İnşallah hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Arslan ve Köse, Mamak Belediyesi ve Hizmet İş sendikası arasındaki TİS'i imzaladı.

Öte yandan Mamak Belediyesi ve özel güvenlik çalışanlarının üye olduğu Öz Güven-İş Sendikası arasında da TİS altına alındı.