Antalya'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ağustos 2022 16:43
Bahçeyaka Mahallesi'nde evinin yakınında oynayan 5 yaşındaki M.Ö'ye, O.B. idaresindeki otomobil çarptı.
Sürücü tarafından Hüseyin Savaş Semt Polikliniği'ne götürülen M.Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Çocuğun ölüm haberi üzerine fenalaşan aile üyeleri, poliklinikte bulunan polis ve sağlık personeliyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat polikliniğin önünde bekleyen aile, polisin ikna etmesi sonucu evlerine gönderildi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!