Doğal gaz yardımı için abonelik şart

Aile bakanlığı dar gelirli ailelere 450-1150 lira arasında doğal gaz yardımı yapacak. Yardımlar için toplam 3 milyar lira bütçe ayrıldı. Bu yardımlardan yararlanmak için abonelik şartı bulunuyor. Yardımı hakkettiği halde aboneliği üzerine almayan aileler yardımdan yararlanamıyor. Söz konusu ailelerin yardımdan yararlanabilmesi için de abonelik işlemlerini kolaylaştırılacak düzenleme üzerinde çalışılıyor. Yılın ikinci döneminde başlayacak ödemeler için başvurular açıldı. Yeni Şafak'a konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteğini almayı kolaylaştıracak çalışmanın müjdesini verdi.

114 MİLYON LİRA ÖDEDİK



Bakan Yanık, Doğal gaz Tüketim Desteği Programı kapsamında birinci ödeminde 331 bin 46 hak sahibi vatandaşa 114 milyon 257 bin 667 lira tutarında ödeme yapıldığını söyledi. Yanık, "Müracaatlar oldukça yüksek. Öncelikli olarak inceleme ve değerlendirme doğrudan doğruya sistem üzerinden yapılıyor. Kişi müracaat ediyor. Taşınır taşınmaz mal varlığı, değerlendirmesi yapılıp ona göre sisteme alınıyor. İlk etapta inceleme ve ayıklama yapıldıktan sonra arkadaşlarımız eğer ihtiyaç görüyorlarsa yerinde inceleme yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

ABONELİK İŞLEMİ KOLAYLAŞACAK



Destek programından yararlanmak isteyen vatandaşlar için abonelik şartı aranmasının başvuru yapmada kısıtlı kaldığını belirten Yanık, "Yasadan kaynaklı abonelik şartı var. Abonelik şartında da sadece kiracıların belli bir masraf yaparak abonelik yaptırmaları gerekiyor. Bu yüzden başvuru beklediğimizden biraz düşük. Ama bu programın işleyişi ile alakalı değil tamamen abonelik şartı ile alakalı. Bu konuyu da enerji bakanımızla görüştük. Bu konuda da kolaylaştırıcı bir adım atılacak. Kolaylaştıracak yöntemleri ayrıca çalışıyoruz" dedi.

E-DEVLETTEN DE BAŞVURULUYOR



Doğal gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvurular e-devlet kapısı üzerinden yapılıyor. Desteğe, doğal gaz arzı sağlanan 603 ilçede ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan herkese açık. Doğal gaz Tüketim Desteği programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin, Türk vatandaşı olması, e-devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini sağlaması gerekiyor. Hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlara yönelik yardımlar ilden ile değişiklik göstermekle birlikte yıllık 450-bin 150 TL aralığında oluyor.



Nur Banu Aras