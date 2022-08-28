Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü: Yeni ilçe hazır

Keyfi forma değişikliği velileri isyan ettiriyor
Keyfi forma değişikliği velileri isyan ettiriyor
Türkiye, dünyaya şifa dağıtıyor: 500 bin hasta geliyor
Türkiye, dünyaya şifa dağıtıyor: 500 bin hasta geliyor
Doğal gaz yardımı için abonelik şart
Doğal gaz yardımı için abonelik şart
FETÖ yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor
FETÖ yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor
AK Parti ikna ekipleri kurdu: Hedef sandığa gitmeyen seçmen
AK Parti ikna ekipleri kurdu: Hedef sandığa gitmeyen seçmen
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına teşvik' açıklaması
Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına teşvik' açıklaması
Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü
Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü
Bakan Soylu: Coğrafyamızın içerisinde bir tek terörist kalmayacak
Bakan Soylu: Coğrafyamızın içerisinde bir tek terörist kalmayacak
Yargıtay'dan resmi tatillerle ilgili emsal karar
Yargıtay'dan resmi tatillerle ilgili emsal karar
'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu kasımda hizmete alacağız'
'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu kasımda hizmete alacağız'
Başkent'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü
Başkent'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü
Sağlık çalışanlarının ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar belli oldu
Sağlık çalışanlarının ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar belli oldu
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Sağlıkta şiddeti önlemek için özel güvenliğin etkinliği artırılacak
Sağlıkta şiddeti önlemek için özel güvenliğin etkinliği artırılacak
Gaziantep'te bir uzman çavuş parkta ölü bulundu
Gaziantep'te bir uzman çavuş parkta ölü bulundu
Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever' projesini 5 Eylül'e kadar uzattık
Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever' projesini 5 Eylül'e kadar uzattık
Yük treninin çarptığı futbolcu hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı futbolcu hayatını kaybetti
9 milyon ailenin icra dosyası kapanacak! İşte 2 aşamalı paket
9 milyon ailenin icra dosyası kapanacak! İşte 2 aşamalı paket
Hasarı cepten yaptıran poliçeyi ucuza getiriyor
Hasarı cepten yaptıran poliçeyi ucuza getiriyor
İsim değişikliği değil düzeltme!
İsim değişikliği değil düzeltme!
HDP 6'lı masanın adayını bekliyor: İsmi görüp öyle hareket edecekler
HDP 6'lı masanın adayını bekliyor: İsmi görüp öyle hareket edecekler
Bakanlıktan program yarışmacısının sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama
Bakanlıktan program yarışmacısının sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama
Fed Başkanı: Enflasyonla mücadele acı verecek
Fed Başkanı: Enflasyonla mücadele acı verecek
Yargıtay Başkanı: Yargıtay'da 458 bin 888 dosya var
Yargıtay Başkanı: Yargıtay'da 458 bin 888 dosya var
AK Parti'de 2023 seçimleri için manifesto hazırlığı başladı
AK Parti'de 2023 seçimleri için manifesto hazırlığı başladı
Bakan Dönmez açıkladı: İki yerde daha kuyu açılacak
Bakan Dönmez açıkladı: İki yerde daha kuyu açılacak
Brezilya'dan gelen asbestli gemi ile ilgili yeni gelişme
Brezilya'dan gelen asbestli gemi ile ilgili yeni gelişme
Boğaziçi'nden BÜMED lokalinin mühürlenmesine ilişkin açıklama
Boğaziçi'nden BÜMED lokalinin mühürlenmesine ilişkin açıklama
THY'den 2 günde 7 sefer iptali
THY'den 2 günde 7 sefer iptali
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü: Yeni ilçe hazır

Yusufeli Barajı su tutmaya başlarken, ilçenin yeni yerinde yapımı süren konut projeleri de tamamlandı. Hak sahipleri ise evlerine geçmeye başladı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 28 Ağustos 2022 08:26
Yazdır
Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü: Yeni ilçe hazır

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı'nda son hazırlıklar yapılıyor. Su tutma işlemiyle birlikte sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi.

Tamamlanan konutlar, borçlandırma ve becayiş işlemleriyle hak sahiplerine verilmeye başlandı. Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015 yılında başlayan çalışmalar sonrası hak sahipleri yeni evlerine taşınıyor.

2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesi olma özelliği taşıyan ilçede, konut ve işyeri fiyatlarının belli olmasının ardından ev ve işyerleri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Borçlandırma ve becayiş yöntemiyle teslim edilen konut ve işyerleri için yoğun mesai harcanıyor.

Borçlandırma işlemleri ön başvuru bürosu Yusufeli ilçe merkezinde belediye binasının karşısında bulunan Yusufeli Baraj Projeleri Halkla İlişkiler Bürosu'nda yapılırken, becayiş işlemleri ise Yusufeli Kaymakamlığı'nda oluşturulan Becayiş Bürosu'nda devam ediyor.

ANAHTARLAR TESLİM EDİLİYOR

Yeni yerleşim yerinde bulunan konutunun anahtarını teslim alan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Uzun bir süreçten sonra Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz.

İnşallah önümüzdeki günlerde hemşerilerimizle birlikte, bu toprakları hep birlikte vatan tutarak yeni evlerimizde evlatlarımız için bir yurt inşa etmiş olacağız" dedi.

"Yusufeli'nin 50-60 yıllık bir hikayesini ufak ufak sonlandırıyoruz" diyen Başkan Aytekin, "Anahtar teslimi yapılıyor, vatandaşlar eşyalarını evlere götürüyorlar.

Evlenenler ve şehirde yer bulamayan gençlerimiz kiralık evlerini yukarıda almaya başladı. Umuyorum bunu 2023'e girince inşallah bitirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.


ÖZGÜR ÖZDEMİR

100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü
Eskişehir'de yüzlerce işçi zammı beğenmedi, belediyeyi protesto etti
Eskişehir'de yüzlerce işçi zammı beğenmedi, belediyeyi protesto etti
Sağanak yağıştan göle dönen yolda çocuklar yüzdü
Sağanak yağıştan göle dönen yolda çocuklar yüzdü
Ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
Ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
İETT şoförü direksiyonu yolcuya teslim ederek herkesin canını tehlikeye attı
İETT şoförü direksiyonu yolcuya teslim ederek herkesin canını tehlikeye attı
'Tapulu arazim' dedi, 25 köyün geçişini sağlayan yolu kapattı
'Tapulu arazim' dedi, 25 köyün geçişini sağlayan yolu kapattı

Bu Habere Tepkiniz

Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumundan başka bir üniversiteye doktora eğitimi görmek üzere yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!
Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik süresi borçlanma yapılırsa hizmet süresini artırır, borçlanma yapılmazsa intibak işlemini yükseltir,
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

3600 ek gösterge uygulanarak emekli ikramiyesinden yararlanmak için mutlaka 15 OCAK 2023 tarihi beklenmelidir
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Memurların emekli ikramiye tutarlarının hesaplanmasında hizmetlerin tam yıla tekabül etmesi gerekmekte, 1 gün bile eksik olması halinde hizmet yapılan 1 yıl yok sayılmaktadır.
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.
Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararını yayımlıyoruz
Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında yaz tatili döneminde yapılan yaz okulu kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilen öğretmenlerin fiilen okuttukları derslerin, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikten okul öncesi, sınıf öğretmeni ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri ve müdür yardımcısı normları etkilenecektir.
Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

"Üniversitelerde akademisyen alımlarında önce aday bulunur, sonra ona özel kadro açılır" sözüne akademi dünyasına uzak olan birçok kişi inanmıyor. Sanıyorlar ki üniversitelerde her şey kuralına uygun bir şekilde yapılıyor.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 53.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 53.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 53.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 27 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Kılıktan kılığa girdi!

Kılıktan kılığa girdi!

İçerde dizisinden tanınan oyuncu Bensu Soral, hayranları tarafından başka bir projede görülmek için sabırsızlanılıyordu. İşte o filmden ilk kareler geldi. Kılıktan kılığa giren Soral beğeni yağmuruna tutuldu.