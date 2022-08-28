Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan altı geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Ağustos 2022 09:43
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha yola çıktı.
Açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadeleri yer aldı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!