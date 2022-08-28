Tur otobüsü kazasında 5 kişi öldü, Savcılık soruşturma başlattı

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara yolu Domaniç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gezi için yola çıkan Kenan Yiğit idaresindeki 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü Domaniç mevkiinde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü Kenan Yiğit ve 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de kaldırıldığı hastanede vefat etti. 35 yaralı ise ambulanslarla Kütahya ve Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Tur otobüsü kazası ile ilgili savcılıktan açıklama

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnegöl-Domaniç karayolunda Domaniç ilçesi istikametinden, Mudanya ilçesi istikametine seyir halinde olan şüphelinin 28/08/2022 günü saat 08:00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek sevk ve idaresindeki tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi ise yaralanmıştır. Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayı soruşturmakla iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ölü muayene ve ölenlerin kimlik tespiti işlemleri devam etmekte olup yaralı kişilerin tedavileri çeşitli hastanelerde yapılmaktadır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."