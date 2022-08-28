Oda ve Borsa başkanları TOGG'da buluşacak

125. kuruluş yılını kutlayan Gemlik Ticaret ve Sanayi odası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açılışı yapılacak olan yerli ve milli otomobil fabrikasına gelecek olan 365 oda ve borsa başkanını karşılayacak. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, "Türkiye için çok önemli bir proje olan yerli ve milli proje TOGG programına katılacak olan 365 oda ve borsa başkanlarının toplantısının Gemlik ve bölgemiz içinde büyük bir önem taşımaktadır. Oda olarak tüm çalışmalarımızı tamamladık. Gemlik Kaymakamı, Gemlik Belediye Başkanı ve milletvekillerimizi, GTSO Meclis üyeleri ile kadın ve genç girişimciler bu toplantıya davet ettik. Önümüzdeki kısa dönemde faaliyete geçecek olan fabrika, ülkemiz için büyük bir kazanım olacak. Son yüzyılın en gözde yatırımın Gemlik'te olması bizler için gururu verici bir durum" dedi.

Ağdemir, "Yüzyılın projesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ile proje omuz veren değerli iş insanlarımıza, tüm proje çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.