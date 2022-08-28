Rize'de serinlemek için dereye giren İranlı turist hayatını kaybetti
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde serinlemek için dereye giren İranlı turist boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ağustos 2022 18:15
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Behice köyünde serinlemek için Fırtına Deresine giren İranlı turist Mohammed Ali Abdolamir (32) akıntıya kapılarak sürüklendi. Çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen suda kaybolan Abdolamir, yaklaşık 500 metre ilerideki kayalık alanda bulundu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Abdolamir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!