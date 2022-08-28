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EPDK'den lisanssız elektrik üretim yönetmeliğine ilişkin açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin nihai amacının tüketilen enerjinin yerinde üretilmesi ve şebeke ihtiyacının en aza indirilmesi olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ağustos 2022 19:36
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EPDK'den lisanssız elektrik üretim yönetmeliğine ilişkin açıklama

EPDK'den yapılan açıklamada kurumun, Türkiye'nin arz güvenliğini akamete uğratacak ve tüketicilere mali yük getirecek hiçbir fırsatçılığa müsaade etmeyeceği belirtildi.

Yönetmeliğin nihai amacının, tüketilen enerjinin yerinde üretilmesi ve şebekeye olan ihtiyacın en aza indirilmesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Unutulmamalıdır ki verilmiş bir hakkın kötüye kullanılmasını hiçbir hukuki düzen korumaz. Bu düzenlemeden etkilenen ve gerçek tüketimi olmadığını tespit ettiğimiz kurulu güç ise yaklaşık 390 megavattır. Bu tip tesislerin üretim karşılığı ise sadece yüzde 0,2'dir. 'Sınırsız elektrik üretip devlete satarız' mantığı lisanssız elektrik üretiminin doğasına terstir ve nihayetinde bütün tüketiciler için mali yük anlamına gelir. Bunu da hiç kimse sözde yerlilik ve millilik algısı oluşturarak kamuoyuna şirin göstermeye çalışmamalıdır. Ayrıca elektrik üretmek isteyen yatırımcılarımıza EPDK'nin kapısı sonuna kadar açıktır. Lisansını alan her yatırımcı, dilediği kaynaktan elektrik üreterek hem kendisi kazanmakta hem de ülkemize katkı sağlamakta serbesttir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dünyada artan ham madde fiyatlarının Türkiye'deki enerji fiyatlarını doğrudan etkilediğine işaret edilerek, "Ancak yerli kaynaklardan üretilen elektriğin piyasa fiyatlarında düşüş etkisi yapması beklenirken fırsatçılık sebebi ile piyasa fiyatlarını daha da yükseltmesine ve bunun da tüketicilerimizin faturasına yansımasına EPDK olarak izin vermemiz beklenmemelidir. Yerlilik ve millilik sadece elektrik üretirken ve bu yolla para kazanırken değil, üretilen elektriği vatandaşlarımızın hizmetine sunarken de akla gelen bir ilke olmalıdır. EPDK, arkasında hangi medya gücü olursa olsun maliyet artışı gerekçe gösterilerek yapılacak fırsatçılığa göz yummamakta kararlıdır. Ayrıca 'ithal enerji ödüllendiriliyor, yerli enerji üreten cezalandırılıyor' iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır. Kurumumuz tarafında geliştirilen, yerli ve milli kaynaklardan elektrik üreten herkese kapasite mekanizması ile ödenen destekler bunun en net kanıtıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "Yapıcı her türlü eleştiriye açığız"

EPDK'nin söz konusu düzenlemeye ilişkin hakaretten uzak, yapıcı her türlü eleştiriye açık olduğu kaydedilen açıklamada, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi şahsi menfaat peşinde koşanların, lobicilik faaliyetleriyle kurumumuza zarar vermeye çalışanların her türlü gayretine rağmen EPDK, Türkiye'nin arz güvenliğini akamete uğratacak ve tüketicilerimize mali yük getirecek hiçbir fırsatçılığa müsaade etmeyecektir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, gazeteci Fatih Altaylı'nın "haberturk.com" sitesindeki yazısının, "mesnetsiz ve kulaktan dolma bilgilerle doğrudan kurumu hedef aldığı" ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi gazeteciliğin temel ilkesi, herhangi bir iddia söz konusu olduğunda tek taraflı haber ya da yorum yapmamak, konunun ilgili tüm taraflarının görüşlerine başvurmaktır. Ancak ne yazık ki Fatih Altaylı söz konusu iddiaları ile ilgili kurumumuzdan tek bir yetkili ile görüşmemiş, haliyle ortaya tek taraflı ve yanlışlarla dolu bir yazı çıkmıştır. Gerek EPDK'nin gerekse Türk yargısının yerli ve milli kimliğini sorgulamak ise Fatih Altaylı'nın ne hakkıdır ne de haddidir. Öncelikle lisanssız elektrik üretiminin temel amacı, kolay yoldan elektrik üretip bunu devlete satarak kolay yoldan kazanç kapısı haline getirmek değildir. Yazıda belirtilen yönetmelik, aniden alınmış bir karar değildir ve bu konuda bir prensip değişikliği de söz konusu olmamıştır."

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