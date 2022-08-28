Zonguldak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikten okul öncesi, sınıf öğretmeni ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri ve müdür yardımcısı normları etkilenecektir.