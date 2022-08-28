Zonguldak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Zonguldak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ağustos 2022 21:00
Hüseyin D'nin kullandığı E-DH-6767 yabancı plakalı otomobil, Karaelmas Köprülü Kavşak'ta bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
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