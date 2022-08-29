Sağlık çalışanları teşvik miktarlarını bugün öğrenecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını bugün öğreneceklerini duyurdu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 07:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının alacakları teşvik miktarıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, dün yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek."100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!