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Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada ülke genelinde hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, bazı bölgelerde ise sağanak görülecek

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Ağustos 2022 10:05
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Yeni haftada hava nasıl olacak?

Bu hafta Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Salı gününden itibaren yurdun kuzey batısında ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava, özellikle Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz kesiminde görülecek.

İSTANBUL'A SSAĞANAK YAĞMUR GERİ Mİ GELİYOR?

İstanbul'da salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de yalnızca çarşamba günü sağanak görülecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

29 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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