Tahıl koridoru işliyor: Ukrayna'dan 3 gemi daha yola çıktı
Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 09:06
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha yola çıktı.
Açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadeleri yer aldı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!