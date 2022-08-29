Dolar 18,19 TL'ye yükseldi
İstanbul serbest piyasada dolar günü 18,19 liradan, avro 18,18 liradan günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,1800
|18,1810
|18,1900
|18,1910
|Avro
|18,2440
|18,2450
|18,1860
|18,1870
|Sterlin
|21,4290
|21,5360
|21,2610
|21,3670
|İsviçre Frangı
|18,8500
|18,9450
|18,7270
|18,8210
|ANKARA
|ABD Doları
|18,1500
|18,2300
|18,1600
|18,2400
|Avro
|18,2040
|18,2840
|18,1460
|18,2260
|Sterlin
|21,3690
|21,5790
|21,2010
|21,4110