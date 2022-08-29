Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 işçi alacak
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor...
Bakan Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor...
Okul masrafları cep yakıyor
Okul masrafları cep yakıyor
İkinci el fiyatlarında düşüş sinyali
İkinci el fiyatlarında düşüş sinyali
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı
EPDK'den lisanssız elektrik üretim yönetmeliğine ilişkin açıklama
EPDK'den lisanssız elektrik üretim yönetmeliğine ilişkin açıklama
Sıfır araç satışındaki yeni düzenleme yüzleri güldürdü
Sıfır araç satışındaki yeni düzenleme yüzleri güldürdü
Tur otobüsü kazasında 5 kişi öldü, Savcılık soruşturma başlattı
Tur otobüsü kazasında 5 kişi öldü, Savcılık soruşturma başlattı
Doğal gaz krizi yaşayan Bulgarlar çareyi Edirne'de buldu
Doğal gaz krizi yaşayan Bulgarlar çareyi Edirne'de buldu
Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü: Yeni ilçe hazır
Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü: Yeni ilçe hazır
9 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
9 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Yeni eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul açılacak
Yeni eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul açılacak
MASAK, 'TikTok'ta suç gelirlerini aklayanlara karşı harekete geçti
MASAK, 'TikTok'ta suç gelirlerini aklayanlara karşı harekete geçti
Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine 'taciz'
Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine 'taciz'
Keyfi forma değişikliği velileri isyan ettiriyor
Keyfi forma değişikliği velileri isyan ettiriyor
Türkiye, dünyaya şifa dağıtıyor: 500 bin hasta geliyor
Türkiye, dünyaya şifa dağıtıyor: 500 bin hasta geliyor
Doğal gaz yardımı için abonelik şart
Doğal gaz yardımı için abonelik şart
FETÖ yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor
FETÖ yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor
AK Parti ikna ekipleri kurdu: Hedef sandığa gitmeyen seçmen
AK Parti ikna ekipleri kurdu: Hedef sandığa gitmeyen seçmen
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına teşvik' açıklaması
Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına teşvik' açıklaması
Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü
Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü
Bakan Soylu: Coğrafyamızın içerisinde bir tek terörist kalmayacak
Bakan Soylu: Coğrafyamızın içerisinde bir tek terörist kalmayacak
Yargıtay'dan resmi tatillerle ilgili emsal karar
Yargıtay'dan resmi tatillerle ilgili emsal karar
'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu kasımda hizmete alacağız'
'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu kasımda hizmete alacağız'
Başkent'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü
Başkent'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü
Sağlık çalışanlarının ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar belli oldu
Sağlık çalışanlarının ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar belli oldu
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin maden ihracatında geçen yıl rekor kırıldığını belirterek, "Veriler gösteriyor ki bu yıl da maden ihracatında yeni bir rekor geliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 09:14
Yazdır
Bakan Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5,93 milyar dolarlık ihracata imza atan maden sektörü, 2022'ye de rekor hedefiyle girdi.

Yeni pazar arayışlarını sürdüren, mevcut pazarlara da katma değerli ürün ihraç eden sektörde ihracat yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 2,82 milyar dolardan 3,36 milyar dolara yükseldi.

İhracatta ilk sırada 713 milyon dolarla Çin yer alırken, bu ülkeyi 328 milyon dolarla ABD ve 214 milyon dolarla Bulgaristan takip etti.

Ürün bazında ihracatta ise 484 milyon dolarla işlenmiş mermer, 306 milyon dolarla blok mermer ve traverten, 301 milyon dolarla çinko ilk sıralarda yer aldı.

'Hedef yeni rekor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Dönmez, Türkiye'nin yer altı zenginliği açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu ifade etti.

Son yıllarda Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatın lokomotif rolü üstlendiğini belirten Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Maden ihracatımız da bu lokomotif içinde, hatta en ön sıralarında yer alıyor. Geçen yıl maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Veriler gösteriyor ki bu yıl da maden ihracatında yeni bir rekor geliyor. Bu artışta yarı mamul ve mamul ürünlerinin yükseliş yakalaması bir diğer sevindirici gelişme. Katma değerli ürün ihracatını daha da artırarak ülkemize daha fazla döviz kazandıracağız."

Yer altı zenginliğini doğaya ve çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırmak için çalıştıklarını bildiren Dönmez, "Her zaman söylediğimiz gibi. Ne çevremizden vazgeçeriz ne de madenlerimizden. Bu yüzden doğaya saygılı, çevreye duyarlı, milli maden politikasıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!
29 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
29 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı
Bakan Kirişci, Hatay'daki mısır hasadı törenine telefonla katıldı
Bakan Kirişci, Hatay'daki mısır hasadı törenine telefonla katıldı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Hatay'da mısır hasadına katıldı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Hatay'da mısır hasadına katıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Kartepe İlçe İstişare Toplantısı'nda konuştu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Kartepe İlçe İstişare Toplantısı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile telefonda görüştü

Bu Habere Tepkiniz

Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Personel Genel Müdürlüğü; "İsteğe ve mazerete bağlı yer değiştirme suretiyle başka yere ataması gerçekleşen öğretmenlerin, ilişik kesebilmeleri konusunda valiliklerinizce gerekli kolaylığın gösterilmesi," derken Daire Başkanı; "yer değiştirme suretiyle ataması gerçekleşen öğretmenlerin vekaleten ilişik kesme ve vekaleten göreve başlamalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir." şeklinde görüş yazısı yayınladı
'O dönem' daire başkanlığı, örgütle iltisak ve irtibatın için destekleyici bir unsur sayıldı

'O dönem' daire başkanlığı, örgütle iltisak ve irtibatın için destekleyici bir unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemini hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
Türk kadını Aslı, Kripto Kazancıyla Herkesi Şok Etti

Türk kadını Aslı, Kripto Kazancıyla Herkesi Şok Etti

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
17 fiilinden dolayı meslekten çıkarılan savcıya Danıştay'dan olumsuz haber

17 fiilinden dolayı meslekten çıkarılan savcıya Danıştay'dan olumsuz haber

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken istifa ederek meslekten ayrılan davacının, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işleminin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumundan başka bir üniversiteye doktora eğitimi görmek üzere yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik süresi borçlanma yapılırsa hizmet süresini artırır, borçlanma yapılmazsa intibak işlemini yükseltir,
Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

3600 ek gösterge uygulanarak emekli ikramiyesinden yararlanmak için mutlaka 15 OCAK 2023 tarihi beklenmelidir
Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Memurların emekli ikramiye tutarlarının hesaplanmasında hizmetlerin tam yıla tekabül etmesi gerekmekte, 1 gün bile eksik olması halinde hizmet yapılan 1 yıl yok sayılmaktadır.
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 55.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 55.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 55.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 29 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Haftanın fırsat ürünleri

Haftanın fırsat ürünleri

Haftanın fırsat ürünleri