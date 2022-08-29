Tuzla'da İETT otobüsü alev aldı
İstanbul Tuzla'da park halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 10:04
Şifa Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında, iddiaya göre, park halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturrma başlattı.
Otobüste kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!