Kaçak midye avcılığına göz açtırılmıyor: 4 kişiye 29 bin lira ceza

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ekipleri geçtiğimiz gece kaçak midye avcılığına yönelik denetimler yaptı.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı'na ait kameralarla gece yarısından itibaren boğaz kıyıları izlenerek, kaçak midye avcılığı yapan kişilerin yerleri tespit edildi.

Kaçak midye avcılığı yaptığı belirlenen 4 kişiye 29 bin 716 lira para cezası kesilirken, 27 çuval midye, 2 dalgıç tüpü, 2 dalgıç paketi, 2 dalgıç kıyafeti 2 dalgıç hortumu, 2 midye filesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

Canlılığını koruyan 27 çuval kara midyesi denize bırakıldı.