Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
Ekonomik güven endeksi ağustos ayında yüzde 1 oranında artarak 94,3 oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 10:19
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 93,4 iken, Ağustos ayında yüzde 1 artarak 94,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!