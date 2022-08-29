Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 10:59
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için düğmeye basıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1'i Suriye uyruklu, 7'si Irak uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!