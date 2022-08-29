Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
Yargıtay'dan emsal takı kararı
Yargıtay'dan emsal takı kararı
Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklama
Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklama
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 işçi alacak
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor...
Bakan Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor...
Okul masrafları cep yakıyor
Okul masrafları cep yakıyor
İkinci el fiyatlarında düşüş sinyali
İkinci el fiyatlarında düşüş sinyali
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı
EPDK'den lisanssız elektrik üretim yönetmeliğine ilişkin açıklama
EPDK'den lisanssız elektrik üretim yönetmeliğine ilişkin açıklama
Sıfır araç satışındaki yeni düzenleme yüzleri güldürdü
Sıfır araç satışındaki yeni düzenleme yüzleri güldürdü
Tur otobüsü kazasında 5 kişi öldü, Savcılık soruşturma başlattı
Tur otobüsü kazasında 5 kişi öldü, Savcılık soruşturma başlattı
Doğal gaz krizi yaşayan Bulgarlar çareyi Edirne'de buldu
Doğal gaz krizi yaşayan Bulgarlar çareyi Edirne'de buldu
Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü: Yeni ilçe hazır
Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü: Yeni ilçe hazır
9 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
9 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Yeni eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul açılacak
Yeni eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul açılacak
MASAK, 'TikTok'ta suç gelirlerini aklayanlara karşı harekete geçti
MASAK, 'TikTok'ta suç gelirlerini aklayanlara karşı harekete geçti
Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine 'taciz'
Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine 'taciz'
Keyfi forma değişikliği velileri isyan ettiriyor
Keyfi forma değişikliği velileri isyan ettiriyor
Türkiye, dünyaya şifa dağıtıyor: 500 bin hasta geliyor
Türkiye, dünyaya şifa dağıtıyor: 500 bin hasta geliyor
Doğal gaz yardımı için abonelik şart
Doğal gaz yardımı için abonelik şart
FETÖ yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor
FETÖ yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor
AK Parti ikna ekipleri kurdu: Hedef sandığa gitmeyen seçmen
AK Parti ikna ekipleri kurdu: Hedef sandığa gitmeyen seçmen
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına teşvik' açıklaması
Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına teşvik' açıklaması
Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü
Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü
Bakan Soylu: Coğrafyamızın içerisinde bir tek terörist kalmayacak
Bakan Soylu: Coğrafyamızın içerisinde bir tek terörist kalmayacak
Yargıtay'dan resmi tatillerle ilgili emsal karar
Yargıtay'dan resmi tatillerle ilgili emsal karar
'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu kasımda hizmete alacağız'
'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu kasımda hizmete alacağız'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası 50 bin ofisin dönüştürülerek konut olacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Ağustos 2022 12:00
Yazdır
Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklama

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını ifade etti.

'Üç adımda yeni konut hamlesi' başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.'

100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Aile Destek Programı kapsamında 427,9 milyon lira ödendi
Aile Destek Programı kapsamında 427,9 milyon lira ödendi
Bakan Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor...
Bakan Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor...
29 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
29 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı
Bakan Kirişci, Hatay'daki mısır hasadı törenine telefonla katıldı
Bakan Kirişci, Hatay'daki mısır hasadı törenine telefonla katıldı

Bu Habere Tepkiniz

İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul kayıtları öyle bir hal aldı ki bazı okul idareleri adeta pazarlama uzmanı gibi. Pazarlamacılar önce markayı daha sonra müşteri hangi ürüne yönelirse onu överler ve pazarlarlar.
Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Personel Genel Müdürlüğü; "İsteğe ve mazerete bağlı yer değiştirme suretiyle başka yere ataması gerçekleşen öğretmenlerin, ilişik kesebilmeleri konusunda valiliklerinizce gerekli kolaylığın gösterilmesi," derken Daire Başkanı; "yer değiştirme suretiyle ataması gerçekleşen öğretmenlerin vekaleten ilişik kesme ve vekaleten göreve başlamalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir." şeklinde görüş yazısı yayınladı
Türk kadını Aslı, Kripto Kazancıyla Herkesi Şok Etti

Türk kadını Aslı, Kripto Kazancıyla Herkesi Şok Etti

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
'O dönem' daire başkanlığı, örgütle iltisak ve irtibatın için destekleyici bir unsur sayıldı

'O dönem' daire başkanlığı, örgütle iltisak ve irtibatın için destekleyici bir unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemini hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
17 fiilinden dolayı meslekten çıkarılan savcıya Danıştay'dan olumsuz haber

17 fiilinden dolayı meslekten çıkarılan savcıya Danıştay'dan olumsuz haber

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken istifa ederek meslekten ayrılan davacının, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işleminin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumundan başka bir üniversiteye doktora eğitimi görmek üzere yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!
Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik süresi borçlanma yapılırsa hizmet süresini artırır, borçlanma yapılmazsa intibak işlemini yükseltir,
Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

3600 ek gösterge uygulanarak emekli ikramiyesinden yararlanmak için mutlaka 15 OCAK 2023 tarihi beklenmelidir
Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Memurların emekli ikramiye tutarlarının hesaplanmasında hizmetlerin tam yıla tekabül etmesi gerekmekte, 1 gün bile eksik olması halinde hizmet yapılan 1 yıl yok sayılmaktadır.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 55.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 55.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 55.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 29 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Haftanın fırsat ürünleri

Haftanın fırsat ürünleri

Haftanın fırsat ürünleri