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Karadeniz'de palamut, çinekop ve hamsi bolluğu bekleniyor

Türkiye'nin balık ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Karadeniz'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonunda palamut, çinekop ve hamsi bolluğu bekliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 12:04
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Karadeniz'de palamut, çinekop ve hamsi bolluğu bekleniyor

Yaklaşık 5 aylık aranın ardından yeni sezon öncesinde ağ onarımlarını tamamlayan balıkçılar, mavi sulara açılmak için gün sayıyor.

Uzun süre denizde kalacak teknelerin boyama işlemleri biterken, motor bakım işlemleri de devam ediyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, yeni sezon öncesinde hazırlıklarının büyük kısmının tamamlandığını söyledi.

Bu yıl Karadeniz'de balık olup olmaması konusunda sonar cihazları ile yaptıkları ön araştırmada bol balık tespit ettiklerine değinen Malkoç,

"İstanbul Boğazı'ndan göç balıkları geçiş yaptı. Denizde bu sene hamsi de var. Bütün balıklar fazla, çünkü havalar karayel gitti. Yani denizde balıkların havyarı tuttu. Poyraz rüzgarları da esmedi. Poyraz rüzgarları estiğinde Karadeniz soğuk oluyor. Bu sene hiç esmedi, hep Karayel esti, ondan dolayı Karadeniz iyi gözüküyor, balık var"

dedi.

"Göç balıklarının tamamı denizde görülüyor"

Malkoç, sezonun bol geçmesini beklediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu yıl denizde palamut görülüyor, çinekop da var. Yani göç balıklarının tamamı denizde görülüyor. İstavrit de var. Bütün balıkların hepsi var, inşallah avcılık da iyi olur. Havaların böyle sıcak gitmesi iyi değil, soğuması lazım. Sıcak havada balıklar göçünü hızlı tamamlıyor. Ama bu sene Karadeniz'de avcılığa her şey uygun. Palamut olduğu yıllarda hamsi az olur diye bir algı var ama geçen yıl palamudun bol olduğu yılda bile 250 bin ton hamsi tutuldu. Bu yıl yine 250 bin ton civarında hamsi tutulacağını düşüyorum. Bu yıl palamut bol ama çok ince, büyümediler. Aslında palamudun besleneceği planktonlar var ama deniz suyu çok sıcak. Onun için balık göçünü çok hızlı tamamlıyor. Bir posta balık şu an İstanbul Boğazı'ndan içeri girdi. İkinci posta balığı da bekliyoruz, bir de Karadeniz'de kalan balıklar var. Bu ince balıktan da umutluyuz."

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