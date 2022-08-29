Togg'dan iki önemli ortaklık anlaşması

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), mobilite ekosisteminin bir parçası olan akıllı cihazının etrafında oluşan ekosistemi genişletecek iki önemli stratejik iş birliğine gitti.

Togg, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen tören ile yapay zekayı kullanarak kullanıcı deneyimi konusunda çözümler üreten teknoloji şirketi SMART-iX ve Türkiye'nin global yazılım şirketi Etiya ile anlaşma imzaladı.

Akıllı Yaşam adını verdiği hizmetlerle bağlantılı bir otomobilden çok daha fazlasını sunma hedefiyle yola çıkan Togg, Türk girişimci Mehmet Arziman'ın Almanya'da kurduğu startupı SMART-iX ile akıllı yaşam çözümleri geliştirmek için stratejik iş ortaklığına imza attı.

Kullanıcıyı merkeze alan yenilikçi çözümler geliştirilecek

Akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ve yeni mobilite hizmetleri gibi kullanıcılara konforlu bir mobilite deneyimi yaşatacak çözümler üzerinde çalışan Togg, SMART-iX ile birlikte akıllı bir mobilite ekosisteminde kullanıcıyı merkeze alan yenilikçi çözümler geliştirecek.

Küresel olarak tescil ettirdiği farklılaştırıcı yaklaşımı USECASEMobility vizyonu ile kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, kullanıcıların anlık ihtiyaçlarını tüm temas noktalarından kişiselleştirilmiş bir deneyimle sağlamak için yaptığı çalışmalarda da global yazılım şirketi Etiya ile birlikte çalışacak.

Kendi geliştirdiği yapay zeka destekli ürün portföyü ile müşteri deneyimini esas alan dijital dönüşüm uygulamaları sunan Etiya, Togg mühendisleriyle birlikte benzersiz kullanıcı deneyimi sağlamak için dijital geliştirmelerde rol alacak.

"Yeni teknolojileri birlikte geliştireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, mobilite ekosisteminin büyümesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi için iş birliklerinin çok önemli olduğunu belirterek,

"Akıllı cihazımızı tasarlarken, ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber ekosistemi kurmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada mobilite ekosisteminin şekillenmesinde kritik rol oynayan startuplarla ve küresel ölçekteki yetkin şirketlerle yaptığımız iş birliklerini çok önemsiyoruz. SMART-iX gibi daha akıllı bir yaşam için teknolojik çözümler üreten bir startup ve Türkiye'nin global yazılım şirketi Etiya ile stratejik iş ortaklığı yapmaktan mutluluk duyuyor ve birlikte sürdürülebilir değer yaratacağımıza inanıyoruz"

sözlerini kullandı.

"Akıllı mobilite ekosistemi için çalışıyoruz"

SMART-iX'in kurucusu ve CEO'su Mehmet Arziman da Togg stratejik ortaklığından büyük heyecan duyduklarını bildirerek,

"Togg ile yaptığımız iş birliği, şirketimizi büyütmek için attığımız önemli bir adımı oluşturuyor. Özellikle kullanıcı deneyimi konusunda yapay zeka tabanlı geliştirdiğimiz teknolojilerle kesintisiz ve konforlu bir deneyim sürecinin parçası oluyoruz. Togg ile birlikte akıllı bir mobilite ekosisteminde kullanıcıyı merkeze alan yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz"

değerlendirmesinde bulundu.

"Anlık ihtiyaçlar için çözümler üretiyoruz"

Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan ise kullanıcı deneyimini esas alan bir şirket olarak, kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Togg ile stratejik ortaklık yapmaktan ayrı bir mutluluk duyduklarını ifade ederek,

"Bu iş birliğiyle daha önce telekomünikasyon sektörü standartlarıyla geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizi, mobilite sektörü için dönüştürüyoruz. Togg mobilite ekosisteminin merkezinde yer alan dijital kullanıcı platformumuzla kullanıcılara dokunan tüm etkileşimlerin kusursuz bir şekilde yönetilmesini sağlayan teknolojileri geliştiriyoruz. Kullanıcıların anlık ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler geliştirmeye devam edeceğiz"

açıklamasını yaptı.