Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam Babadağ'da göreve başladı
Cumhuriyet tarihinin Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakamı olarak ataması gerçekleştirilen 27 yaşındaki Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesindeki görevine başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 14:29
Kaymakam vekili olarak Babadağ'a atanan Acar, ilk olarak Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası Polis Evi'nde düzenlenen yemek programına geçildi.
Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukat olarak çalışan Berk Acar, sınavlarda başarı sağlayarak kaymakam adayı olmaya hak kazandı. Daha sonra 17-21 Ocak'ta düzenlenen 110. Dönem Kaymakam Adaylığı Uyum Kursu'na katılan Acar, Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam olarak Denizli'nin Babadağ ilçesine atanmıştı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!