ÇAYKUR üçüncü sürgün kotasını dekara 500 kilogram olarak belirledi
ÇAYKUR, 1 Eylül Perşembe gününden itibaren başlayacak üçüncü sürgün döneminde dekar başına 500 kilogram yaş çay alacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 14:54
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının, 1 Eylül Perşembe gününden itibaren başlayacağı belirtildi.
Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 500 kilogram alım kotası uygulanacağı aktarıldı.
Öte yandan, ÇAYKUR'un üreticilerden temmuz ayında alınan 122 bin 276 ton çay karşılığı olan yaklaşık 819 milyon liranın ilgili banka hesaplarına aktarılacağı, üreticilerin ise hesaplarındaki parayı 1 Eylül'de çekebilecekleri ifade edildi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!