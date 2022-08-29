Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısı 3 bine çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da Büyük Zafer'in 100'üncü yılı etkinlikleri ve toplu açılış törenine katıldı.

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısının da 3 bine çıkarılacağını duyurdu:

"Milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar var ama bu dünyanın da sorunu. Siz bakmayın Avrupa'dan ABD'ye kadar gelişmiş ülkelerin sanki böyle bir sorunları yokmuş gibi davrandığına. Emin olun onların başındaki kara bulutların taşıdığı felaket yağmurları bizim yaşadıklarımızla mukayese edilmez. Bak doğal gaz bulamıyorlar, marketlerin rafları Avrupa'da boş. Şimdi biz Tarım Kredi Kooperatifleri ile vatandaşımıza daha ucuza ürünlerimizi satmaya başladık. Bu artarak devam edecek ve 1300 marketi süratle 2 bin, 2 bin 500, 3 bine çıkaracağız. Benim vatandaşım Tarım Kredi Kooperatifleri'nden ucuz ürün almaya devam edecek.

Türkiye yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır, öyle de oluyor. Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların vatandaşların günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz."