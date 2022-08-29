Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı
Van'da, Pinyanişi aşiretinin düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 16:27
İş adamı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir ile Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin'in kız kardeşi Nur Timuçin, yoğun katılımın olduğu nikah töreni ile dünya evine girdi.
Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen ve toy büyüğünü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğüne; Şerefan aşiretine mensup iş adamı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli katıldı.
Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı. Takı ve paraların 2,5 milyon TL'yi bulduğu düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!