Yasaklı mağaraya giren öğretmen yaşamını yitirdi
Karaman'da emekli öğretmen Mustafa Uğur isimli kişi girilmesi yasak olan bir mağaraya girdi. 80 metre derinliğe indiği belirlenen Mustafa Uğur burada fenalaşarak hayatını kaybetti. Öte yandan Uğur'un cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından 2 saat sonunda mağaradan çıkartıldı.
Karaman'da Mustafa Uğur ile arkadaşı Alaaddin Çiftçi, sabah saatlerinde girişi yasak olan mağaraya girdi. İki arkadaş, mağarada tünellerden yürüyerek, 80 metre derine indi. Dönüş yolunda Mustafa Uğur, nefessiz kalarak fenalaştı. Çiftçi de Uğur'un kalp krizi geçirdiğini düşünerek, kalp mesajı yaptı. Ancak çabaları sonuçsuz kalan Mustafa Uğur, mağaradan çıkıp, yardım istedi.
AFAD CENAZEYİ ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Çiftçi'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mağaraya giren sağlık görevlileri, Mustafa Uğur'un öldüğünü belirledi. Cenazeyi, mağaradan çıkartmak için AFAD'dan yardım istendi. Ekipler, cenazeyi çıkarmak için çalışma başlattı. Polis de Çiftçi'nin ifadesine başvurdu.
CESEDİ 2 SAATTE ÇIKARILDI
Karaman'ın Ermenek ilçesindeki girilmesi yasak olan Maraspoli Mağarası'nda fenalaşıp hayatını kaybeden emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur'un cenazesi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla çıkartıldı. Uğur'un cesedi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Uğur'un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!