Erdoğan: Artık 9 ay var, 9 ay sonra 2023 seçimlere hazır mıyız

Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları ve çeşitli kamu yatırımlarının açılış töreni çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'a geldi. Zafer Kent Meydanı'nda hazırlanan tören alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara hitap etti. Bazı kabine üyeleri, milletvekilleri ve kent protokol üyelerinin de eşlik ettiği törende ilk konuşmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Bakan Soylu, konuşmasında terörle mücadele vurgusu yaparak, mücadelenin artarak devam ettiğini ifade etti.

Törende ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Afyonkarahisar'da olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük zaferin 100. yılına ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Erdoğan, "Afyonkarahisar bir başka burada yine 50 bini aşkın kardeşimizle bir aradayız. Bay Kemal bak Afyon ve Kütahya'dan sana selamlar var. Salgın sebebiyle 3,5 yıldır sizinle bir arada olamadık ama yine de Afyon'dayız. Büyük zaferin arifesinde Afyon'dayız. Direnişin, Milli Mücadele'nin kenti Afyon'da olmaktan onur duyuyorum. Şehitler diyarı Afyonkarahisar'da vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük zaferin 100. yılına ulaşmanın heyecanıyla bu özel günde Yüzbaşı Agah Efendi ve Çiğiltepe kahramanı Albay Reşat Bey ve şehitlikte koyun koyuna yatan bütün kahramanları yad ediyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Aynı kutlu gaye uğrunda yaralanan gazilerimize rabbimden şifa diliyorum" dedi.

"Zaferlerimizi hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz"

Milli beka ve değerlere yönelik çirkefçe saldırıların arttığı bir dönemin yaşandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen destansı mücadeleyi hep birlikte yeniden hatırladık. Meydanı dolduran gençlerimizle, kadınlarımızla, ak saçlılarımızla bağımsızlık irademizi tekrar perçinledik. Milli bekamıza ve değerlerimize yönelik çirkefçe saldırıların arttığı bir dönemde Ahlat'tan ve Malazgirt'ten çok önemli mesajlar verdik. Yarın da Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Milletimizin bu topraklardaki 1000 yıllık varlığının köşe taşları olarak gördüğümüz zaferlerimizi hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz."

"Yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz"

Konuşmasında yaklaşan 2023 seçimlerine değinen ve meydanı dolduran vatandaşlardan destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 9 ay var. 9 ay sonra 2023 seçimlere hazır mıyız? Ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kolları ve gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ben size inanıyor ve güveniyorum. 2023'ün bizler için bugün burada olduğu gibi zafer yılı olacağına inanıyorum. Şahit ol yarabbi. Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan, yıllarca üstü örtülen, yıllarca ihmal edilen ve tarihimizi kendilerince yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz. Burada olduğu gibi hem millet olma bilincimizi kuvvetlendiriyoruz hem de 85 milyonun birlik ve beraberliğini tahkim ediyoruz" diye konuştu.

"Eli kanlı terör örgütlerinin kalleş saldırıları, onların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoymayacak"

"Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu önemli günlerini her seferinde daha büyük katılımlarla çok daha coşkulu bir şekilde yad edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndürme çabaları, ne millete tepeden bakmaya alışmış elitlerin hezeyanları, ne milli iradenin egemenliğini kabullenemeyen vesayetçilerin oyunlarını, ne FETÖ'sünden, PKK'sına eli kanlı terör örgütlerinin kalleş saldırıları, onların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoymayacak. Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, milletimizin kutsallarına hakaret eden hem maşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar."

"Tek parti faşizmi özlemiyle yanıp tutuşanlar gelecekte de hedeflerine asla ulaşamayacaklar"

Tarih konusunda yapılan dayatmalara da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek millet, diyor muyuz? Biz yola nereden çıktık. Buradan, Afyonkarahisar'dan çıktık. Herkes duysun, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Bizim bu birliğimizi kimse bozamaz. Tarihi şahsiyetlerimizi arasında ayrımcılık yaparak fitne tüccarlığına yeltenen sahte tarihçiler, kirli emellerini gerçekleştiremeyecekler. Tek parti faşizmi özlemiyle yanıp tutuşanlar gelecekte de hedeflerine asla ulaşamayacaklar. Son 20 yılda olduğu gibi gelecekte de inşallah emellerine asla ulaşamayacaklar. Ülkemizin şahlanışına set vurma gayretlerini yine sizlerle birlikte, aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimizle birlikte inşallah boşa çıkaracağız. Ecdadımızın bu topraklarda bıraktığı izleri takip ederek, Türkiye'yi ahlakla, erdemle, adaletle ve kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz" dedi.