TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 29 Ekim'de TOGG üretimi başlayacak

Türkiye'deki oda ve borsa yönetim kurulu başkanlarıyla Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) bir araya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bursa, tarımıyla, sanayisiyle, girişimcileriyle, Türkiye'nin göz bebeği haline gelmiş, ismi marka olmuş, hepimizin gurur duyduğu, bizlere Osman Gazi'nin emaneti bir şehirdir. Tarihimize kaynaklık etmiş, ekonomiye değer katan tüccar ve sanayicileriyle, ülkemiz için daima değer üreten yapıda olmuş bir şehirdir. Anadolu'nun sanayileşmesi de buradan başlamış, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi, 1960'lı yıllarda Bursa TSO liderliğinde hayata geçmiştir. Bugün de nitelikli insan kaynağı, Ar-Ge ve inovasyon odaklı, yüksek katma değere sahip üretimi, lojistik imkanları ve ileri teknolojiye dayalı ihracat yapısıyla, Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline gelmiştir. Otomotiv, makine ve tekstil başta olmak üzere pek çok sektörde, Türkiye'nin üretim merkezine dönüşmüştür. İşte tüm bunların bir sonucu olarak, 60 yıl önce yarım kalan, yerli ve milli otomobil üretme rüyamızı da, Bursa'da gerçekleştiriyoruz. Bu tarihi girişim, 29 Ekim'de kapılarını açıyor ve fabrikada üretim resmen başlıyor. 2023'ün ilk çeyreğinde de, yurtiçinde satışa çıkıyor. Yani çok yakında Bursa caddelerinde, TOGG'u görmeye başlıyoruz" diye konuştu.

Bursa'ya kazandırdıklarının bununla da sınırlı olmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Önce, Osmanlı'nın yeniden doğuşunu mümkün kılan, 1. Mehmet'in armağanı Yeşil Türbeyi restore ederek korunmasını sağladık. Osmanlı'nın ilk yerleşimlerinden, Bursa Cumalıkızık evlerinin restorasyonunu gerçekleştirdik. Sonra, bugüne kadar yaptığımız en büyük okullardan biri olan, 50 derslikli Bursa Osmangazi TOBB Anadolu İmam-Hatip Lisesini inşa ettik. Şimdi de, Bursa Oda ve Borsalarımızın talebiyle, TOBB Yönetim Kurulu olarak yeni bir girişim başlatma kararı aldık. Buradaki 7 ilçemize, Gemlik, İnegöl, İznik, Karacabey, Kemalpaşa, Orhangazi ve Yenişehir'de 7 yeni okul daha yapacağız" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na da teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Vizyon projesi olarak, dünyanın sayılı uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi haline gelen GUHEM'le büyük gurur duydum. Yarın da inşallah Bursa Ticaret Borsası'nın kazandırdığı bir başka güzel eser olan yeni hizmet binasının açılısını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, "İlk Türk otomobil fabrikasının kurulduğu şehir olan Bursa'da Türkiye'nin 60 yıllık rüyasını gerçekleştirecek olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Yakından inceleme fırsatı bulduğumuz TOGG, yerli ve milli bir otomobil projesinin de ötesinde, teknolojik dönüşümün, ekonomide dijitalleşmenin, mobilite ekosisteminin, ticari açıkla mücadelenin ve dahası binlerce kişilik yeni istihdam sahasının Bursa'ya ve Türkiye'ye kazandırılması anlamı taşımaktadır. Bursa iş dünyamıza duydukları güvenle milli otomobil projesini gerçekleştirme gururu ve heyecanını bizlere yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve ilgili bakanlıklarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Dünya, çok taraflı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Bir yanda iklim değişikliği, savaşlar, gıda ve enerji krizleri ile salgın hastalık gibi tehditler mevcutken, diğer tarafta ise rekabetin uzaya taşındığı, yapay zeka teknolojileri ve sanal gerçeklik gibi sınırları bile tahmin edilemeyen fırsatlar var. Kriz dönemleri aynı zamanda soluklanma, yapılanları gözden geçirme, yeni dönemin fırsatlarını ele alma zamanlarıdır. Ülkelerin değil, kentlerin rekabet ettiği bu dönemde bizler de 10 yıl önce 'Bursa büyürse Türkiye büyür' inancımızı ortaya koyduk" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı tarafından Hisarcıklıoğlu'na 'Bursa Şehri Hizmet Nişanı' verildi.