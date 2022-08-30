Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
Fiyatı emlakçı değil ev sahibi artırıyor
Fiyatı emlakçı değil ev sahibi artırıyor
Yerli ve milli pasaportun üretimi başladı
Yerli ve milli pasaportun üretimi başladı
O ilde altın ve gümüş keşfi: Piyasa değeri 1.2 milyar dolar
O ilde altın ve gümüş keşfi: Piyasa değeri 1.2 milyar dolar
Bakanlık süreci başlattı: Doktorlardan kamuya dönüş için talep alınacak
Bakanlık süreci başlattı: Doktorlardan kamuya dönüş için talep alınacak
'Tek odalı evde 6 çocuğuyla yaşayan kadın' haberine açıklama
'Tek odalı evde 6 çocuğuyla yaşayan kadın' haberine açıklama
Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 TL üzerinde
Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 TL üzerinde
TOGG'dan iki önemli ortaklık anlaşması
TOGG'dan iki önemli ortaklık anlaşması
Eylülde ekonomi gündemi yoğun
Eylülde ekonomi gündemi yoğun
81 üniversite rektörü, sağlık çalışanlarına ek ödemeyi görüştü
81 üniversite rektörü, sağlık çalışanlarına ek ödemeyi görüştü
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısı 3 bine çıkacak
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısı 3 bine çıkacak
Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya
Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya
Benzine 1,04 TL indirim geldi
Benzine 1,04 TL indirim geldi
THK Üniversitesinden eski rektör Ünsal Ban hakkında açıklama
THK Üniversitesinden eski rektör Ünsal Ban hakkında açıklama
Boğazlardan geçiş ücreti 5 kat artıyor
Boğazlardan geçiş ücreti 5 kat artıyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı
Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Şarkıcı Gülşen adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Şarkıcı Gülşen adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Bakan Özer: 130 milyon yardımcı kaynak tüm okullarımıza gönderildi!
Bakan Özer: 130 milyon yardımcı kaynak tüm okullarımıza gönderildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Yargıtay'dan emsal takı kararı
Yargıtay'dan emsal takı kararı
Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklama
Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklama
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 işçi alacak
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor...
Bakan Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor...
Okul masrafları cep yakıyor
Okul masrafları cep yakıyor
İkinci el fiyatlarında düşüş sinyali
İkinci el fiyatlarında düşüş sinyali
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı
EPDK'den lisanssız elektrik üretim yönetmeliğine ilişkin açıklama
EPDK'den lisanssız elektrik üretim yönetmeliğine ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fiyatı emlakçı değil ev sahibi artırıyor

Konutta suni fiyat artışı yapıp piyasayı manipüle edenlere yönelik başlatılan çalışmaya emlakçılar 'cadı avı' endişesiyle tepki gösteriyor. Satıcıdan gelen fiyat artışı talebini emlakçının yapmak zorunda olduğuna işaret eden İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, "Emlakçının 'kim' olduğu belli olmadan, emlakçılığın 'nasıl' yapılacağı belirtilmeden, mevzuata konmadan ne idüğü belirsiz insanların yaptığı manipülasyonlar emlakçılara mal edilemez" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 30 Ağustos 2022 07:22
Yazdır
Fiyatı emlakçı değil ev sahibi artırıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin gayrimenkul sektöründe olağandışı ﬁyat artışlarını mercek altına aldıklarına yönelik açıklaması sektörde 'cadı avı' korkusuna yol açtı. Emlak sitelerinde ilan takip etmenin kalıcı çözüm vermeyeceğini savunan sektör temsilcileri, kapsamlı bir konut politikası ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Mali, ﬁnansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelendiğini belirten Bakan Nebati, suni ﬁyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enﬂasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve ﬁrmaların tespit edildiğini kaydetmişti. Gayrimenkul ilanı veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analizi ile birlikte saha denetimleri de başlatılırken, çalışmalar neticesinde, emlak piyasasında spekülasyon oluşturan, konut satışlarından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan veya eksik beyanda bulunan, başta tapu harcı olmak üzere vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen şahıs ve ﬁrmaların tespiti gerçekleştiriliyor.

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü İşletme Kooperatiﬁ Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, uygulamanın kayıtdışı ile mücadele kapsamında olduğuna işaret ederek, "Ancak ﬁyatları ne kadar düşüreceğini bilmiyoruz. Yükselen ﬁyatları iki noktada değerlendirmek gerekiyor. Satılık piyasasında reel anlamda bir düşüş olabileceğini, ﬁyatları her ne kadar maliyetler ve ﬁnansman belli etse de aslolan satın alma gücüdür ve insanların satın alma gücü de çok düştü. Kiralıklarda ise kapsamlı bir konut politikası olmadan bir düşüş beklemiyorum. Cadı avı yapar gibi emlak portallarında, web sayfalarında incelemeler yapılmamalı. Fiyat artışlarındaki sorumluluk emlakçılara yüklenmemeli" görüşünü dile getirdi.

EMLAKÇIYA MAL EDİLMESİN

Özcan, emlakçılar arasında ﬁyatları suni şekilde yüksek tutma konusunda bir çeteleşme olup olmadığına yönelik iddialara ise şu cevabı verdi: Emlakçının 'kim' olduğu belli olmadan, emlakçılığın 'nasıl' yapılacağı belirtilmeden, mevzuata konmadan ne idüğü belirsiz insanların yaptığı manipülasyonlar emlakçılara mal edilemez. Ancak satıcıdan gelen ﬁyat artışı talebini emlakçı yapmak zorunda. Zaten zor portföy bulunan bir ortamda emlakçının böyle bir lüksü yok. Ayrıca ﬁyat arttırmak da yasal olmayan bir şey değil. Devletimiz bu konuda kalıcı bir konut politikası üretirse ﬁyatlar düşer ama polisiye yöntemler bir yere kadar çözümdür.

İNTERNET İLANLARINDA BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU BAŞLADI

İnternet ortamında yayımlanan ilanların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi olan BTRANS'a bilgi verme zorunluluğu uygulaması başladı. Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, özellikle günübirlik konut kiralama, taşınmaz ilanları ve motorlu taşıt satış ilanlarının bu kapsamda yer aldığını kaydetti. Özelmacıklı, "Gönderimi zorunlu olan bilgilerin her ayın son günü bilgi transfer sistemi üzerinden bakanlığa iletilmesi gerekiyor. Kendinize ait internet sitesi üzerinden yayımladığınız taşınmaz, motorlu taşıt ve günübirlik konut kiralama ilanları varsa bu ilanlara ilişkin istenen bilgileri, BTRANS sistemine aylık olarak bildirme yükümlülüğünüz bulunuyor. İlanların kendinize ya da başkasına ait olması bildirim yükümlülüğünü etkilemiyor. Eğer kendinize ait internet siteniz yoksa yani sadece ilan siteleri veya sosyal medya siteleri üzerinden ilan veriyorsanız BTRANS sistemine bildirim zorunluluğunuz yok. Kendinize ait internet siteniz varsa bunun yanında ilan siteleri veya sosyal medya siteleri üzerinden de ilan veriyorsanız, bu sefer kendinize ait internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla ilgili bildirim zorunluluğunuz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Önder Çelik / Türkiye Gazetesi

100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!
O ilde altın ve gümüş keşfi: Piyasa değeri 1.2 milyar dolar
O ilde altın ve gümüş keşfi: Piyasa değeri 1.2 milyar dolar
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 29 Ekim'de TOGG üretimi başlayacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 29 Ekim'de TOGG üretimi başlayacak
Eylülde ekonomi gündemi yoğun
Eylülde ekonomi gündemi yoğun
Borsadan kapanış rekoru
Borsadan kapanış rekoru
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısı 3 bine çıkacak
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısı 3 bine çıkacak
Benzine 1,04 TL indirim geldi
Benzine 1,04 TL indirim geldi

Bu Habere Tepkiniz

'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun bularak davayı reddetti.
Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Yaz Okullarında görev alan öğretmenlere hizmet puanı verilip / verilmeyeceği ve hizmet puanı verilecek ise MEBBİS'te islenecek kısım konusunda görüş yazısı yayımladı.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul kayıtları öyle bir hal aldı ki bazı okul idareleri adeta pazarlama uzmanı gibi. Pazarlamacılar önce markayı daha sonra müşteri hangi ürüne yönelirse onu överler ve pazarlarlar.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Personel Genel Müdürlüğü; "İsteğe ve mazerete bağlı yer değiştirme suretiyle başka yere ataması gerçekleşen öğretmenlerin, ilişik kesebilmeleri konusunda valiliklerinizce gerekli kolaylığın gösterilmesi," derken Daire Başkanı; "yer değiştirme suretiyle ataması gerçekleşen öğretmenlerin vekaleten ilişik kesme ve vekaleten göreve başlamalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir." şeklinde görüş yazısı yayınladı
'O dönem' daire başkanlığı, örgütle iltisak ve irtibatın için destekleyici bir unsur sayıldı

'O dönem' daire başkanlığı, örgütle iltisak ve irtibatın için destekleyici bir unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemini hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
17 fiilinden dolayı meslekten çıkarılan savcıya Danıştay'dan olumsuz haber

17 fiilinden dolayı meslekten çıkarılan savcıya Danıştay'dan olumsuz haber

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken istifa ederek meslekten ayrılan davacının, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işleminin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumundan başka bir üniversiteye doktora eğitimi görmek üzere yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!
Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik süresi borçlanma yapılırsa hizmet süresini artırır, borçlanma yapılmazsa intibak işlemini yükseltir,
Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

3600 ek gösterge uygulanarak emekli ikramiyesinden yararlanmak için mutlaka 15 OCAK 2023 tarihi beklenmelidir
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Bayraktar Kızılelma görücüye çıkıyor

Bayraktar Kızılelma görücüye çıkıyor

Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma", Milli Mücadele şehri Samsun'da 30 Ağustos'ta görücüye çıkacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (22-27)

Haftanın fırsat ürünleri (22-27)

29 Ağustos 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.