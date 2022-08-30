Fiyatı emlakçı değil ev sahibi artırıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin gayrimenkul sektöründe olağandışı ﬁyat artışlarını mercek altına aldıklarına yönelik açıklaması sektörde 'cadı avı' korkusuna yol açtı. Emlak sitelerinde ilan takip etmenin kalıcı çözüm vermeyeceğini savunan sektör temsilcileri, kapsamlı bir konut politikası ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Mali, ﬁnansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelendiğini belirten Bakan Nebati, suni ﬁyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enﬂasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve ﬁrmaların tespit edildiğini kaydetmişti. Gayrimenkul ilanı veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analizi ile birlikte saha denetimleri de başlatılırken, çalışmalar neticesinde, emlak piyasasında spekülasyon oluşturan, konut satışlarından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan veya eksik beyanda bulunan, başta tapu harcı olmak üzere vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen şahıs ve ﬁrmaların tespiti gerçekleştiriliyor.

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü İşletme Kooperatiﬁ Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, uygulamanın kayıtdışı ile mücadele kapsamında olduğuna işaret ederek, "Ancak ﬁyatları ne kadar düşüreceğini bilmiyoruz. Yükselen ﬁyatları iki noktada değerlendirmek gerekiyor. Satılık piyasasında reel anlamda bir düşüş olabileceğini, ﬁyatları her ne kadar maliyetler ve ﬁnansman belli etse de aslolan satın alma gücüdür ve insanların satın alma gücü de çok düştü. Kiralıklarda ise kapsamlı bir konut politikası olmadan bir düşüş beklemiyorum. Cadı avı yapar gibi emlak portallarında, web sayfalarında incelemeler yapılmamalı. Fiyat artışlarındaki sorumluluk emlakçılara yüklenmemeli" görüşünü dile getirdi.

EMLAKÇIYA MAL EDİLMESİN

Özcan, emlakçılar arasında ﬁyatları suni şekilde yüksek tutma konusunda bir çeteleşme olup olmadığına yönelik iddialara ise şu cevabı verdi: Emlakçının 'kim' olduğu belli olmadan, emlakçılığın 'nasıl' yapılacağı belirtilmeden, mevzuata konmadan ne idüğü belirsiz insanların yaptığı manipülasyonlar emlakçılara mal edilemez. Ancak satıcıdan gelen ﬁyat artışı talebini emlakçı yapmak zorunda. Zaten zor portföy bulunan bir ortamda emlakçının böyle bir lüksü yok. Ayrıca ﬁyat arttırmak da yasal olmayan bir şey değil. Devletimiz bu konuda kalıcı bir konut politikası üretirse ﬁyatlar düşer ama polisiye yöntemler bir yere kadar çözümdür.

İNTERNET İLANLARINDA BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU BAŞLADI

İnternet ortamında yayımlanan ilanların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi olan BTRANS'a bilgi verme zorunluluğu uygulaması başladı. Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, özellikle günübirlik konut kiralama, taşınmaz ilanları ve motorlu taşıt satış ilanlarının bu kapsamda yer aldığını kaydetti. Özelmacıklı, "Gönderimi zorunlu olan bilgilerin her ayın son günü bilgi transfer sistemi üzerinden bakanlığa iletilmesi gerekiyor. Kendinize ait internet sitesi üzerinden yayımladığınız taşınmaz, motorlu taşıt ve günübirlik konut kiralama ilanları varsa bu ilanlara ilişkin istenen bilgileri, BTRANS sistemine aylık olarak bildirme yükümlülüğünüz bulunuyor. İlanların kendinize ya da başkasına ait olması bildirim yükümlülüğünü etkilemiyor. Eğer kendinize ait internet siteniz yoksa yani sadece ilan siteleri veya sosyal medya siteleri üzerinden ilan veriyorsanız BTRANS sistemine bildirim zorunluluğunuz yok. Kendinize ait internet siteniz varsa bunun yanında ilan siteleri veya sosyal medya siteleri üzerinden de ilan veriyorsanız, bu sefer kendinize ait internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla ilgili bildirim zorunluluğunuz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Önder Çelik / Türkiye Gazetesi