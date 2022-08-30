Sadr 'bıraktım' dedi, Bağdat karıştı: 13 ölü, 350 yaralı
Irak'ın en güçlü ismi Şii din adamı Sadr siyaseti bıraktığını ilan etti. Sadr yanlıları, liderlerinin kararı sonrası hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını bastı. Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 13 kişi öldü, 350 kişi yaralandı. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Sadr açlık grevine başladığını duyurdu. Dışişleri'nden olaylara ilişkin, "Irak'ın istikrar ve güvenliği, Türkiye için hayati önemdedir. Şiddet olaylarından endişe duyuyoruz" açıklaması yapıldı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 350'ye yükseldi.
Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Şii din adamı Mukteda es-Sadr, 29 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurdu.
Sadr yanlıları, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını bastı.Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
13 ÖLÜ, 350 YARALI
Bağdat El-Yevm haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Bağdat'ta yaşanan olaylarda artan ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.
Çatışmalarda ölenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının 350'ye yükseldiği kaydedilen haberde, olaylarda Federal Polis Gücü Komutanı ve beraberindeki bir kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Haberde, Yeşil Bölge'de çatışmaların devam ettiği, bu nedenle ölü ve yaralı sayısında artış yaşanabileceği dile getirildi.
SADR AÇLIK GREVİNE BAŞLADI
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı.
Sadr'ın sağ kolu sayılan müstafi milletvekili Hasan Azari, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "Liderimiz, şiddet ve silahlı çatışma bitene kadar açlık grevine başladı" dedi.
Azari, tarafları silahlı çatışmayı sonlandırmaya çağırdı.
DIŞİŞLERİ: ENDİŞE DUYUYORUZ
Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki eylemlere ilişkin şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat'ta bir süredir yaşanan gelişmeler, ülkenin istikrarı, birliği ve güvenliği bakımından tehlike arz eden bir hal almıştır. Dost ve kardeş Irak'ın istikrar ve güvenliği, Türkiye için hayati önemdedir. Bu itibarla, ülke geneline yayılan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz." değerlendirmesi yapıldı.
Açıklamada, tüm taraflar sağduyu ve itidale davet edilerek, "Mevcut siyasi ihtilafların suhuletle ve kapsayıcı diyalogla çözüme kavuşturularak, Irak halkının huzur ve esenliğinin sağlanmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
SADR YANLILARI DAHA ÖNCE DE MECLİS'İ BASMIŞTI
Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi'ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.
Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.
Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!