Kapadokya semalarını ay yıldızlı bayraklarla donatılan balonlar süsledi

Sepetlerinde Türk bayrakları asılı balonlar, peribacaları üzerinde süzüldü. Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla "Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü"nü ölümsüzleştirdi.

Türk bayrağı figürlü balonuyla havalanan balon pilotu Halis Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaktadır. Dünyada balonculuğun merkezi Kapadokya'da da 30 Ağustos'ta bölgedeki balonlarımız bayraklar ile uçtu. Ayrıca biz de gökyüzündeki coşkuya dünyanın en büyük figürlü bayrak balonuyla katılıyoruz." dedi.

Pilot Ramazan Kuruoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gökyüzünde kutladıklarını belirtti.

Almanya'dan gelen gurbetçi Yavuz Timur ise "İlk defa Kapadokya'ya geldim. Balona binmek çok güzeldi. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepimiz burada mutluyuz, çok iyi zaman geçiriyoruz." diye konuştu.