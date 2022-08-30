Ankara'da boru patladı: Evleri su bastı, 2 kişi yaralandı
Ankara'da ASKİ'nin ana deposuna giden su borusu patladı. Bir binanın istinat duvarı yıkıldı, birçok evi su bastı. Olayda 2 kişi yaralandı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 30 Ağustos 2022 11:00
Polatlı ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde ASKİ'nin ana su deposuna giden 600'lük çelik su borusu patladı.
Bir binanın istinat duvarı devrildi, bir evin balkonu yıkıldı. Giriş kattaki evleri ise su bastı.
Yaşanan su baskını sırasında uyuyan iki kişi hafif yaralandı.
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