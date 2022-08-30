Büyük Zaferin izleri Afyonkarahisar'da yaşatılıyor

Afyonkarahisar tam 100 yıl önce tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birine sahne oldu.

Türk ordusu, işgalci Yunan kuvvetlerine karşı harekete geçti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın karargahını kurduğu Kocatepe, taarruzun kalbiydi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altıntaş, "Mustafa Kemal'in anlatımıyla savaş tarihinde topçuların toplarını ender bir şekilde isabet ettirdikleri, başarı kazandıkları muharebe alanlarından birisi olarak kabul edilir topçunun başarısı." dedi.

1953 yılında yapılan Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi, Bin 874 rakımlı Kocatepe'de bulunuyor. Anıtla ilgili konuşan Altıntaş, "Anıt özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşı buradan yönetmesini, buradan izafeten yönetilmesine izafeten Türk ulusunun işgalden kurtuluşunu sembolize eden özellikle Afyon Dumlupınar Ovası'na yön veren bir durumu sembolize eder." ifadelerini kullandı.

Bronzdan yapılan 4 ton ağırlığındaki Kocatepe Anıtı'nın üzerinde çiçek kabartmalı mermer yazıtlar yer alıyor. 1993'te de Atatürk Anıtı çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açıldı.

Zaferi en iyi anlatan anıt

Zaferi simgeleyen noktalardan biri de kent merkezindeki "Büyük Utku" yani Zafer Anıtı da 1936'da açıldı.

Atatürk 6 Kasım 1937'deki Afyonkarahisar ziyaretinde incelediği bu eser için "Büyük utkuyu en iyi anlatan anıt" ifadesini kullandı. Anıtta Milli Mücadele'nin aşamaları yer alıyor.

Anıtın Türk Milli Mücadelesi'ni, Türk ordusunu, Türk halkının emperyalizme karşı İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara ve son olarak Yunanlara galip gelişini anlattığını belirten Altıntaş, "Arka tarafında 27 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar'ın Türk ordusu tarafından kurtarılmasından dolayı halkın Türk ordusuna karşı sevincini gösterir." dedi.

İsimsiz kahramanlar ölümsüzleştirildi

Büyük mücadelenin isimsiz kahramanları da bir anıtla ölümsüzleştirildi. Atatürk'ün emriyle, "Meçhul Asker" anıtı yapıldı.

Altıntaş, Atatürk'ün, savaş alanlarını gezerken bir top çukurunun içerisinde Mehmetçiğin elinde sancak tutan görüntüsüyle karşılaştığını ve yanındakilere "Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı daha iyi anlatan, tasvir eden başka resim olamaz. Buraya meçhul asker anıtı yapılsın" şeklinde talimat verdiğini aktardı.

Büyük Taarruz'a ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'da 12 şehitlik bulunuyor.