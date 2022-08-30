Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in, Arnavutluk'ta yakalandığını duyurdu.
Kaynak : TRT
Eklenme : 30 Ağustos 2022 11:42
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti.
Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı."100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!