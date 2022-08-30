Bolu'da köpeğini aracına bağlayıp sürükleyen sürücüye 2 bin 43 lira ceza
Bolu'da bir sürücü, köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürükledi. Ekipler tarafından tespit edilen sürücüye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ağustos 2022 12:20
Merkeze bağlı Hamzabey köyünde yaşayan R.B'nin köpeğini aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediğini görenler, bu anları cep telefonlarına kaydetti.
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, R.B'yi durdurdu.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hakkında adli işlem başlatılan R.B'ye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!