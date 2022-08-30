İstanbul'da altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı
İstanbul Silivri'de İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı. İtfaiye tarafından kurtarılan işçi hastanede tedaviye alındı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Ağustos 2022 13:53
Gümüşyaka Mahallesi Çağdaş Caddesi'nde, saat 09.30'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
O sırada çalışmakta olan Ümit O. adlı işçi göçük altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçi itfaiyenin çalışması sonucunda kurtarıldı.
Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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