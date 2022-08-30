Camdan bakan çocuk 9. kattan 6. kata düştü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki çocuk 9. kattaki dairenin camından düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Ağustos 2022 13:58
Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede dün akşam 20.30 sıralarında 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı F.Alsubaihi, 9. kattaki dairenin camından baktığı sırada düştü.
6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen F. Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti.
F.Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!