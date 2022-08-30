Sokak köpeğinin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı
Konya'nın Kulu ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuğun boğazına ve başına 40 dikiş atıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Ağustos 2022 14:48
Dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesinde, evlerinin yanında yatan başıboş çoban köpeğini sevmek isteyen 9 yaşındaki Ç.S. köpeğin saldırısına uğradı.
Çocuğa bir anda saldıran köpek Ç.S.'yi boğazından ve kafasından yaraladı. Yaralanan çocuğun bağırmasını duyan ailesi yetişerek köpekten kurtardı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese ambulans sevk edildi.
Çocuğa kuduz aşısı yapıldı
Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun boynunda ve başındaki açılan yaralara 40 dikiş atıldı.
Köpeğin kuduz olması ihtimaline karşı çocuğa kuduz aşısı da yapıldı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!