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Sosyal medyadaki 'bungalov tatili' tuzağına çağrı merkezli önlem

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, son yıllarda popüler hale gelen bungalov tatili, dolandırıcıların yeni tuzağı oldu. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, sosyal medya üzerinden açılan sahte işletme hesaplarıyla çok sayıda kişinin ön ödeme ve kapora alınarak, mağdur edildiğini söyledi. Alaçam, dolandırıcılık yönteminin önüne geçebilmek için dernek bünyesinde çağrı merkezi kurduklarını ve günde yaklaşık 1000 çağrı aldıklarını belirtti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Ağustos 2022 15:29
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Sapanca'da son dönemlerde popüler hale gelen bungalov tatili, dolandırıcıların sıklıkla kullanmaya başladığı yeni tuzağı oldu. Sosyal medya üzerinden açtıkları işletme hesaplarına, çevrede bulunan diğer işletmelerden topladıkları fotoğraflarla 'bungalov tatili ilanı' veren dolandırıcılar, tuzaklarına düşürdükleri kişilerden kapora ve ön ödeme topluyor. Tuzağa düşen kimi kullanıcılar, durumu kısa süre içinde fark ederken, bazıları da uzun yollar katettikten sonra kandırıldıklarını geldikleri işletme önünde anlıyor. Gelen çok sayıda şikayet ve talep üzerine Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği, önüne geçebilmek için çağrı merkezi kurdu. İnternet üzerinden tatil yapacakları yeri seçen kullanıcılar, Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği'ne ulaşarak işletmenin güvenilirliğini sorgulayabiliyor.

'FIRSATÇILARIN DİKKATİNİ ÇEKMİŞ'

Amaçlarının, son dönemlerde sıklıkla karşılaştıkları dolandırılma olaylarının önüne geçmek olduğunu belirten Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, "Son dönemlerde bungalov tatili çok fazla popüler hale geldi. İnsanlar pandemiden sonra özellikle tatil anlayışını değiştirerek daha çok izole ve doğa içerisindeki ahşap yapılardan oluşan bungalov evlerine ilgi gösteriyorlar. Bunun yanında bu durum maalesef fırsatçıların da kötü niyetli kişilerin de dikkatini çekmiş. Bungalov tatili üzerinden dolandırıcılık olayları bir hayli artmaya başladı. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden açtıkları sahte profillerle bizim evlerimizin görsellerini kullanarak insanlarda ön ödeme, depozito bedelleri alarak insanları dolandırıyorlar, mağdur ediyorlar. Bizler de dernek olarak buna duyarsız kalamadık, hızlı bir şekilde kendi ofisimizi açtık. İki personelimizle çağrı merkezinde insanların dolandırılmasını engellemek amacıyla elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ATMALARI YETERLİ'

İnternet üzerinden ya da çağrı merkezinin numarasından kendilerine ulaşılabileceğini söyleyen Alaçam, "Sapanca'da tatil yapmayı planlayan insanlardan istediğimiz, gitmeyi planladıkları yer ile ilgili görüştükten sonra ödeme yapmadan önce muhakkak derneğimizle iletişime geçerek görüştükleri yerlerin gerçek mi sahte mi olduğu yerlerin teyidini almalarını istiyoruz. Karşılarına çıkan profillerin ekran görüntüsünü derneğimize iletmeleri yeterli. Derneğimizde çalışan arkadaşlarımız bu sayfaları inceleyerek gerçek mi sahte mi olduğunu söylüyorlar. Böylece güvenli bir şekilde rezervasyon oluşturmuş oluyorlar" dedi.

'PİYASANIN ALTINDA FİYAT VEREREK CEZBEDİYORLAR'

İnternette ilan verilen sahte hesaplarla çeşitli yöntemlerle insanların kandırılmaya çalışıldığını anlatan Alaçam, "Bu sayfalar sürekli yeni açılıyor, belli bir geçmişleri yok, gönderileri hep aynı günlerde yüklenmiş ve sayfaya baktığınızda 20-25 farklı ev görüyorsunuz. İşletmelerde en fazla 2-3 farklı ev tipi vardır. Sahtekarların amacı ilgi çekmek amacıyla farklı farklı görseller kullanarak hepsi onlarınmış gibi bir izlenim yaratıyorlar. Piyasanın altında fiyatlar veriyorlar ve insanları cezbediyorlar" diye konuştu.

'FRANSA'DAN, ALMANYA'DAN GELEN VAR'

Türkiye'nin çeşitli illerinden hatta yurt dışından gelip dolandırıldığını, işletme önünde fark edenler olduğunu anlatan Alaçam, "Kimi misafirlerimiz sahte hesaplara para yolluyorlar, bunların attıkları konuma göre yola çıkıp geliyorlar. Bizler de burada maalesef yaz sezonu olduğu için her yer yoğun ve dolu onlar mağdur oluyor. Bir yere de yerleştiremiyoruz. Ortalama günde 800 ile 1000 kişi arasında sadece derneğimiz arayıp sorgulama yapan misafirlerimiz var. Üzülerek söylüyorum ki bu sorgulamaların yüzde 90'ı sahte hesap çıkıyor. Biz elimizden geldiğince engel olmaya çalışıyoruz fakat bunlar sosyal medyada sürekli türüyorlar. Sürekli farklı hesaplar açıyorlar. O nedenle baktık ki yapacak bir şey yok kesin yöntem olarak derneğimize ulaşıp teyit alsın istedik insanlarımız. Çorum'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, Sivas'tan, Mardin'den buralara kadar gelip mağdur olmuş insanlar var. İnanın bizim de yüreğimiz parçalanıyor. Bu hüsrana uğramamak için lütfen ya resmi acentelerden rezervasyon yapın ya da derneğimize ulaşıp bir teyit alın" dedi.


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