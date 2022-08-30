Fan düştüğü için kapanan TAG Otoyolu, ulaşıma açıldı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan fanın yola düşmesi sonucu ulaşımın durduğu Adana-Gaziantep yönünde yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ağustos 2022 21:58
Otoyolun Bahçe Tüneli'ndeki fan, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü.
Ölen veya yaralananın olmadığı olayın hemen ardından trafik güvenliğinin sağlanması adına otoyolun Adana-Gaziantep yönü, Bahçe gişelerinden itibaren trafiğe kapatıldı.
Araçlar, alternatif yollara yönlendirildi.
Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de fanın kaldırılması ve otoyolun temizlenerek ulaşıma açılması için çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!