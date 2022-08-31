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'Atama kurası için başvuran doktor sayısı 2 bin 500'ü geçti '

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor, uzman doktor ve diş doktorlarının atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ağustos 2022 08:20
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'Atama kurası için başvuran doktor sayısı 2 bin 500'ü geçti '

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor, uzman doktor ve diş doktorlarının atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3. dönem atama kurası ile Sağlık Bakanlığında görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımının "http://pbs.saglik.gov.tr" adresi üzerinden başladığını ve sayının sadece 1 gün içinde 2 bini geçtiğini duyurduğu tweeti alıntılayarak, "An itibarıyla 2 bin 500'ü geçtik." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, 22 Eylül'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkta "Beyaz Reform" ile adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattıklarını belirterek, "Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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