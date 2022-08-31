Antalya'da deprem oldu, AFAD'dan açıklama var

Son deprem haberi Antalya'dan geldi. Antalya beşik gibi sallandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Şuan için herhangi bir olumsuzluk ihbar gelmedi, can ve mal kaybı da yok.