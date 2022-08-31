Meclis'te 56 milyar liralık ceza affı hazırlığı başlıyor
Meclis'te 56 milyar liralık ceza affı hazırlığı başlıyor
Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı
Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı
Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı
Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı
Nüfusu 400 bine yaklaşan ilçeden il olmak için kampanya
Nüfusu 400 bine yaklaşan ilçeden il olmak için kampanya
İsmail Kahraman'ın Rize'deki konuşmasına dair açıklama
İsmail Kahraman'ın Rize'deki konuşmasına dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan doktorların atama kurasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan doktorların atama kurasına ilişkin açıklama
Erdoğan: En büyük sıkıntımız hayat pahalılığı
Erdoğan: En büyük sıkıntımız hayat pahalılığı
Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti
Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti
Konut fiyatları düşüş eğiliminde
Konut fiyatları düşüş eğiliminde
AFAD uyardı: Marmara kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmalı
AFAD uyardı: Marmara kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmalı
Bakan Varank: TOGG, Mart ayında yollarda olacak
Bakan Varank: TOGG, Mart ayında yollarda olacak
Kaçmak üzereyken yakalanan Ünsal Ban, Yunanistan'dan ev almış
Kaçmak üzereyken yakalanan Ünsal Ban, Yunanistan'dan ev almış
Sosyal medyadaki 'bungalov tatili' tuzağına çağrı merkezli önlem
Sosyal medyadaki 'bungalov tatili' tuzağına çağrı merkezli önlem
100 öğrenciden 50'sinin vize başvurusuna ret
100 öğrenciden 50'sinin vize başvurusuna ret
İstanbul'a 'sarı' uyarı: Sağanağa dikkat
İstanbul'a 'sarı' uyarı: Sağanağa dikkat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı
Dolar/TL 18,19 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 18,19 seviyesinden işlem görüyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
Fiyatı emlakçı değil ev sahibi artırıyor
Fiyatı emlakçı değil ev sahibi artırıyor
Yerli ve milli pasaportun üretimi başladı
Yerli ve milli pasaportun üretimi başladı
O ilde altın ve gümüş keşfi: Piyasa değeri 1.2 milyar dolar
O ilde altın ve gümüş keşfi: Piyasa değeri 1.2 milyar dolar
Bakanlık süreci başlattı: Doktorlardan kamuya dönüş için talep alınacak
Bakanlık süreci başlattı: Doktorlardan kamuya dönüş için talep alınacak
'Tek odalı evde 6 çocuğuyla yaşayan kadın' haberine açıklama
'Tek odalı evde 6 çocuğuyla yaşayan kadın' haberine açıklama
Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 TL üzerinde
Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 TL üzerinde
TOGG'dan iki önemli ortaklık anlaşması
TOGG'dan iki önemli ortaklık anlaşması
Eylülde ekonomi gündemi yoğun
Eylülde ekonomi gündemi yoğun
81 üniversite rektörü, sağlık çalışanlarına ek ödemeyi görüştü
81 üniversite rektörü, sağlık çalışanlarına ek ödemeyi görüştü
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısı 3 bine çıkacak
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısı 3 bine çıkacak
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Meclis'te 56 milyar liralık ceza affı hazırlığı başlıyor

Hazırlıkları süren çalışma kapsamında, ödeme güçlüğü içindeki dar gelirli kesim ile gençler ve çiftçilerin bazı kamu borçlarının silinmesi öngörülüyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 31 Ağustos 2022 08:49
Yazdır
Meclis'te 56 milyar liralık ceza affı hazırlığı başlıyor

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre;

Erken seçim tartışmalarına AK Parti ve MHP'den, "Erken seçim yok. Seçim zamanında yapılacak" açıklamaları gelirken, hükümet başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda yasal düzenlemelere hazırlanıyor.

Son iki haftada gündeme gelen KYK borçlarının faizinin silinmesi ve dar gelirlilerin elektrik, su gibi borçları kaynaklı icra dosyalarının kaldırılmasına ilişkin iki düzenleme torba yasada yer alacak. Bu iki düzenleme ile kamunun toplam vazgeçtiği gelir, bugünkü haliyle 56 milyar lirayı buluyor.

2023 seçimleri için geri sayım sürerken, seçim öncesi yapılacak yasal düzenlemelerde, dar gelirliler, gençler, çiftçiler gibi geniş kitleleri doğrudan ilgilendiren alanlar dikkat çekiyor. Meclis'in çalışmalarına başlayacağı 1 Ekim'e kadar hazırlıkların yapılması ve bazı alanlarda kanun gerektiren düzenlemelerin bir bölümünün torba teklifle Meclis'e sunulması bekleniyor. 2023 bütçe mesaisi başlamadan Ekim ayında milyonları ilgilendiren bir dizi düzenlemenin torba yasayla hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kredi affı 26 milyar lira

İlk etapta Meclise gelmesi beklenen düzenlemeler arasında öğrenim kredileri bulunuyor. Son 11 yılda 7 kez yapılandırılan KYK öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde yeni bir adım daha atılacak. Cumhurbaşkanı tarafından KYK öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan anaparanın geri ödenmesini şeklinde açıklanan düzenleme kanunla yapılacak. Cumhurbaşkanının öğrenim kredisi alan 3 milyon 157 bin gencin bulunduğunu ve 26 milyar liralık yükün kaldırılacağını, önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerin artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklarını açıklamıştı. Buna ilişkin kanun düzenlemesi sonbaharda torba yasayla gelecek. Öğrencileri ilgilendiren bir diğer düzenlemeyi intörn hekim ve diş hekimlerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılması oluşturuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu ödemenin yapılabilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğu belirterek, Meclisin açılacağı 1 Ekim'e işaret etti. Bu okullardaki son sınıf öğrenciler, ödeme için Meclis'ten çıkacak yasayı bekliyor.

30 milyar liralık icra ve haciz kalkacak

Hükümetin üzerinde çalıştığı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurduğu dar gelirlilere dönük destek paketi için de yasal düzenleme gerekiyor. Hazırlanan paketle yaklaşık 6 milyon dar gelirli vatandaşın 15 Ağustos öncesine ait icra ve haciz işlemi başlatılmış 30 milyar lira tutarındaki borçları silinecek. Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları'nın ortak çalışma yürüttüğü destek paketi, yeni yasama döneminin başlayacağı 1 Ekim'de Meclise sunulmuş olacak, komisyon ve genel kurul süreçleri hızla tamamlanarak yürürlüğe konulacak.

Enflasyon düzenlemesi için istişare süreci

2023 sonuna ertelenen enflasyon düzeltmesi uygulamasının öne çekilmesi için iş dünyasından gelen talepler de ekonomi yönetiminin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ziyaret eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran enflasyon nedeniyle işletmelerin sermayeleri eridiği halde sürekli kar ediyor gibi göründüğünü belirterek, bu süreçte, işletmeler için enflasyon muhasebesinin zorunluluk halini aldığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise reel sektörün sıkıntı yaşamasını istemediklerini, bu nedenle görüş alarak karar verdikleri söyledi. Bakan Nebati'nin bu açıklaması enflasyon düzenlemesinde yeni bir adım atılabileceğinin işareti olarak değerlendirildi. Enflasyon düzeltmesini öne çekilmesi için kanun değişikliği gerekiyor.

Arabuluculukta kapsam genişliyor

İşçi-işveren, ticari uyuşmazlıklarda uygulanan arabuluculuğun kapsamının ev sahibi-kiracı arasındaki kira anlaşmazlıklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi için de yasal düzenleme gerekiyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların arabuluculuğun konusu haline getirileceğini, bu ihtilafların kısa sürede ve daha az masrafla çözüme kavuşturulacağını düzenlemenin Meclis açıldığında gündeme geleceğini açıklamıştı. Kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilecek arabuluculukla, yılda yaklaşık 64 bin dosyanın mahkemelere gitmeden çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Fiyat İstikrar Komitesi'ne yasal düzenleme

Anayasa Mahkemesi'nin Fiyat İstikrar Komitesi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmesinin ardından bu konuda da yasayla yeni bir düzenlemeye gidilecek. Ekim ay1nda Meclis in açılmasıyla birlikte sunulması beklenen yasa teklifi nde bununla ilgili bir maddenin yer alması bekleniyor. CHP, Kararnamenin anayasa aykırı olduğunu belirterek, AYM'ye başvurmuştu. AYM, oy çokluğu ile anayasaya aykırılık kararı vererek, iptal etti. İptal gerekçesinde "kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz" denildi.

100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!
Meclis, dünya anayasalarını araştırdı
Meclis, dünya anayasalarını araştırdı
Milletvekilleri, TBMM'nin toplanamamasına ne dedi?
Milletvekilleri, TBMM'nin toplanamamasına ne dedi?
TBMM Genel Kurulu, yeter sayı sağlanamadığı için açılamadı
TBMM Genel Kurulu, yeter sayı sağlanamadığı için açılamadı
DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili karar TBMM'ye gönderildi
DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili karar TBMM'ye gönderildi
Meclis'in aç-kapa yapması bekleniyor
Meclis'in aç-kapa yapması bekleniyor
Meclis olağanüstü toplantıya hazırlanıyor
Meclis olağanüstü toplantıya hazırlanıyor

Bu Habere Tepkiniz

İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik 5434, isteğe bağlı sigortalılık ise 5510 kapsamında olanlar için uygulanır ve şartları farklılık gösterir
'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun bularak davayı reddetti.
Bankadan 5000 TL faizsiz nakit desteği

Bankadan 5000 TL faizsiz nakit desteği

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=6&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-mujdeli-haber-5000-tna_adv2353
Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Yaz Okullarında görev alan öğretmenlere hizmet puanı verilip / verilmeyeceği ve hizmet puanı verilecek ise MEBBİS'te islenecek kısım konusunda görüş yazısı yayımladı.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul kayıtları öyle bir hal aldı ki bazı okul idareleri adeta pazarlama uzmanı gibi. Pazarlamacılar önce markayı daha sonra müşteri hangi ürüne yönelirse onu överler ve pazarlarlar.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Personel Genel Müdürlüğü; "İsteğe ve mazerete bağlı yer değiştirme suretiyle başka yere ataması gerçekleşen öğretmenlerin, ilişik kesebilmeleri konusunda valiliklerinizce gerekli kolaylığın gösterilmesi," derken Daire Başkanı; "yer değiştirme suretiyle ataması gerçekleşen öğretmenlerin vekaleten ilişik kesme ve vekaleten göreve başlamalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir." şeklinde görüş yazısı yayınladı
'O dönem' daire başkanlığı, örgütle iltisak ve irtibatın için destekleyici bir unsur sayıldı

'O dönem' daire başkanlığı, örgütle iltisak ve irtibatın için destekleyici bir unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemini hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
17 fiilinden dolayı meslekten çıkarılan savcıya Danıştay'dan olumsuz haber

17 fiilinden dolayı meslekten çıkarılan savcıya Danıştay'dan olumsuz haber

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken istifa ederek meslekten ayrılan davacının, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işleminin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumundan başka bir üniversiteye doktora eğitimi görmek üzere yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 57.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 57.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 57.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 31 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Ayakkabı ve gelinlik düğüne damga vurdu!

Ayakkabı ve gelinlik düğüne damga vurdu!

Sosyal medyada bakın neye benzetildi