Otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
Otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ağustos 2022 09:23
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
U.D. idaresindeki 44 ADR 320 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi'nde kaldırımda yürüyenlere çarptı.
Kazada N.E, H.E, M.E.A, A.E.A, A.C.E. ile M.Ş.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!