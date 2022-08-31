Dolar'dan yeni zirve: 18,20 TL
İstanbul serbest piyasada dolar 18,20 liradan, avro 18,30 liradan günü kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ağustos 2022 18:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,1900
|18,1910
|18,2040
|18,2050
|Avro
|18,1860
|18,1870
|18,3020
|18,3030
|Sterlin
|21,2610
|21,3670
|21,1350
|21,2410
|İsviçre Frangı
|18,7270
|18,8210
|18,6280
|18,7220
|ANKARA
|ABD Doları
|18,1600
|18,2400
|18,1740
|18,2540
|Avro
|18,1460
|18,2260
|18,2620
|18,3420
|Sterlin
|21,2010
|21,4110
|21,0750
|21,2850